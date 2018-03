Cinq stations vaudoises sur la trace du ski low-cost

«Pourquoi pas nous?» Cette question, Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme, se l’est posée le 7 avril 2017. Ce jour-là, 25 stations romandes dévoilaient leur nouvel abonnement de saison à prix cassé, le Magic Pass. Cinq domaines skiables vaudois sont inclus dans l’offre: Leysin, Les Mosses, La Lécherette, Villars-Gryon-Les Diablerets et Château-d’Œx. Mais pas la vallée de Joux. «L’idée de ce forfait a été menée à bien dans un délai très court, rappelle Pierre Besson, directeur de Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets. Il était difficile de partir avec tout le monde.»

Qu’à cela ne tienne: les pistes de L’Orient, de L’Abbaye et du Brassus seront ouvertes aux détenteurs du sésame (valide dès le 12 mai, lire ci-contre) l’hiver prochain. Tout comme celles des Rochers-de-Naye et des Pléiades. Au total, huit domaines skiables viennent gonfler l’offre, dont ces cinq vaudois. «J’ai été convaincu dès le début des avantages de cette offre, affirme Cédric Paillard. C’est un vecteur de communication énorme: en rejoignant cette communauté, on place la Vallée sur la carte du ski romand. C’est aussi une assurance pour nos clients: ceux qui hésitent à prendre leur abonnement de saison chez nous savent qu’ils auront de toute façon de la neige.» Administrateur de la société de remontées mécaniques du Brassus, Jacques Bianchi était plus circonspect. «Le printemps dernier, il y avait encore trop d’incertitudes pour que je sois convaincu. Mais les résultats (ndlr: présentés dans notre édition de jeudi) montrent que le pari était le bon.»

Modernisation nécessaire

Ce premier exercice a également convaincu les responsables des installations des Pléiades. La petite station de la Riviera vient de connaître un hiver record: elle fermera dimanche après avoir joué les prolongations durant une semaine et totalise 87 jours d’exploitation contre 49 l’hiver dernier. «Et on a également enregistré une très bonne fréquentation, se réjouit Sébastien Dumusque. On n’avait pas connu un tel hiver depuis dix ans.»

Malgré ce bilan très positif, le président de la Coopérative des Pléiades en est convaincu: «Rejoindre cette offre est une nécessité. Les stations de proximité profitent très largement du Magic Pass: celui qui veut passer une grosse journée à skier continuera à aller en Valais ou dans les Alpes vaudoises. Mais si vous n’avez que quelques heures devant vous, vous irez faire quelques virages sur les pistes les plus proches, au lieu de rester chez vous.»

Pour ce faire, la station devra toutefois équiper ses remontées mécaniques de portails Skidata. Sébastien Dumusque ne révèle pas la somme qui devra être engagée. «Il est conséquent. Mais on amène de nombreux autres avantages.»

L’an dernier, pour rejoindre la coopérative, Les Paccots (FR) étaient passés par le même investissement. Une facture qui se chiffrait «en dizaines de milliers de francs, signale Frédéric Sauteur, président des remontées mécaniques locales. On ne l’aurait sans doute pas fait sans le Magic Pass: mais on constate que ça amène un confort supplémentaire, notamment au niveau de la fluidité. C’était une bonne occasion de moderniser nos installations.»

Desservies uniquement par le train, les pistes des Rochers-de-Naye n’auront pas besoin de se mettre aux portails électroniques. «Les skieurs auront la possibilité de badger dans le train, avec un système par tablettes ou téléphones portables», signale Javier Blanco, membre de la direction du Syndicat des pistes des Rochers-de-Naye. Le Montreusien est d’ores et déjà confiant quant au bon déroulement de l’hiver à venir: «Notre abonnement de saison actuel coûte 420 francs. Pour le même prix ou presque (ndlr: le Magic Pass II sera vendu 399 francs jusqu’au 9 avril), nous proposons à nos clients une trentaine d’autres destinations.» (24 heures)