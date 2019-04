Clarens, port le plus cher? Monsieur Prix s’est trompé

Amarrer un bateau identique ne coûte pas la même somme selon que le navigateur se trouve à Nyon - bon marché - ou à Lachen, au bord du lac de Zurich, très cher. Ou encore à Montreux où, pouvait-on croire jeudi en lisant une étude comparative du Surveillant fédéral des prix, le tarif se trouvait au sommet national, en affichant un montant de 1580 fr.

Interrogée par «24 heures» au sujet de cette première place peu enviée, la Commune de la Riviera a tout de suite relevé une bizarrerie. Montreux est en train de mettre en place une nouvelle tarification pour le port du Basset à Clarens. À la fin de 2017, la grille de prix révisée a été soumise à Monsieur Prix. Verdict comuniqué le 22 décembre 2017: le nouveau tarif se situe «plutôt dans la moyenne inférieure».

Cinq fois moins élevé

Interpellés à propos de cette contradiction, les experts de la Surveillance des prix ont vérifié les données de leur étude jeudi en début d’après-midi. Conclusion: ils ont commis une erreur. Le montant juste est de 330 fr. Soit pas loin de cinq fois moins que le chiffre initial. Pour établir ses comparaisons, l’enquête prend en compte la place la plus petite, mais au minimum affichant des dimensions de 2 m sur 5 m. Au port du Basset de Clarens, le prix s’appliquait dès lors à un bateau de 2,20 m sur 6 m. Mais le chiffre relevé à Berne n’était pas le bon.

À la décharge du Surveillant des prix, le montant trouvé de 1580 fr., erroné, avait été soumis le 13 février 2019 à la Commune de Montreux. Elle n’a semble-t-il pas réagi. Qu’importe, le service fédéral admet sa faute. Ce quiproquo ne fera ni chaud ni froid aux navigateurs qui figurent sur une liste d’attente à Clarens. Ils étaient 165 en automne dernier, au moment où les autorités abandonnaient un projet d’extension du port, en raison des oppositions.

«Enormes différences»

Il reste que, selon Monsieur Prix, «les énormes différences de prix appellent des éclaircissements». Les coûts facturés aux navigateurs varient fortement selon les communes. Celles qui pratiquent les tarifs les plus élevés «seront confrontées à ces résultats». Pour les experts fédéraux, l’âge et l’état des installations ne suffisent pas à justifier ces écarts.

Ports romands moins chers

Un point est frappant: les prix pratiqués dans les ports romands sont inférieurs à ceux des Alémaniques. Seul Romanshorn, au bord du lac de Constance, vient troubler le tir groupé du Léman et du lac de Neuchâtel du côté des tarifs les plus bas. Comment expliquer ces différences? En attendant les explications des communes les plus chères, il n’existe que des hypothèses: le contingentement des places est-il plus restrictif dans les endroits les plus chers? Est-ce une question de niveau de vie?

Lausanne, selon Monsieur Prix, figure en tête des prix pratiqués en Suisse romande. Mais pas loin des suivants: «Les navigateurs ont souvent des remarques, mais pas sur les tarifs», commente le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Les prix des places d’amarrage font parfois l’objet de combats homériques. À Paudex, un navigateur avait contesté une hausse jusqu’au Tribunal fédéral. Il avait perdu en février 2017. (24 heures)