Claude Béglé refait parler de lui depuis la Corée du Nord

Claude Béglé s'est à nouveau signalé sur les réseaux sociaux avec un long message pour justifier ses tweets dans lesquels il loue le régime nord-coréen. Son parti, le PDC Vaud, et ses proches étaient sans nouvelle de lui depuis ses fameux quatre tweets polémiques. Claude Béglé est arrivé le 16 juillet a Pyongyang.

Les salaires sont bas (50 CHF par mois), mais tout est fourni gratuitement par l’Etat: le riz et les principales denrées alimentaires, le logement, la santé, l’éducation. Et ça marche bien mieux qu’on aurait pu l’imaginer. 2/2 pic.twitter.com/ufSr3zDvlC — Claude Béglé (@ClaudeBegle) 20 juillet 2019

Palais des Enfants de Pyongyang, où ceux-ci peuvent venir étudier ce qui les intéresse: musique classique, calligraphie, broderie ou accordéon! Il y a des dizaine de branches à leur disposition. Puis majestueux spectacle donné par des enfants. Tout cela frise la perfection. 1/2 pic.twitter.com/NlC0vDmFhX — Claude Béglé (@ClaudeBegle) July 20, 2019

Filature de soie et usine modèle dans le textile. Les ouvrières y ont une piscine propre, des dortoirs avec une jolie cafétéria et surtout la possibilité de se perfectionner, la formation continue étant une des clés du développement de ce pays. 1/2 pic.twitter.com/pQNKQHLnBJ — Claude Béglé (@ClaudeBegle) July 20, 2019

Dans l'embarras, le PDC Vaud a dû se résoudre à publier un communiqué de presse lundi après-midi pour se distancier des propos de son seul élu fédéral. La co-présidente du parti, Isabelle Tasset Vacheyrout imaginait même que le compte twitter de Claude Béglé avait pu être «manipulé».

Ce n'est manifestement pas le cas. Le conseiller national persiste et signe, toujours depuis Pyongyang, mais cette fois sur Facebook (lire en encadré). Il écrit être venu en Corée du Nord pour «essayer de comprendre sans a priori» et «écouter ce qui se dit du processus de paix». Un peu plus prudent que sur Twitter, il précise qu'il s'agit de «la visite privée d’un parlementaire fédéral, sans mandat officiel de la part d’une quelconque instance politique de Suisse. Ces commentaires n’engagent évidemment que moi». La suite est du même acabit que ses tweets: «Tout-le-monde est à l’œuvre et semble avoir le goût du travail bien fait. On est ici bien loin de la Russie bolchévique. J’attribue cette caractéristique à la mentalité coréenne. C’est peut-être ce qui explique le développement fulgurant de la Corée du Sud et qu’au Nord, le pays soit parvenu à subvenir à peu près seul à ses besoins, en dépit des sanctions». Ou encore: «J’ai aussi été frappé par la docilité avec laquelle les gens semblent accepter la toute-puissance du parti et du Leader Suprême, l’absence de contre-pouvoirs, comme si cela allait de soi».

Claude Béglé est censé quitter la Corée du Nord jeudi 25 juillet au soir. Il doit se rendre ensuite en Chine. Le PDC Vaud attend le retour en Suisse de son conseiller national pour obtenir des explications de sa part.