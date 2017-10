Claude Nicollier aura sa statue de cire

Ce n’est pas pour l’un des nombreux musées Madame Tussauds, mais l’astronaute Claude Nicollier aura, lui aussi, son double en cire. Le choix du costume? La reproduction exacte, badges et détails inclus, de la combinaison extravéhiculaire avec laquelle le Vaudois est allé dans l’espace. La première fois, à bord de la navette Atlantis, c’était il y a vingt-cinq ans.

Pour marquer le coup et rendre hommage au premier Suisse – et à ce jour le seul – à être allé si loin, la société SwissApollo organise une soirée spectacle le 3 novembre prochain. Sur scène, Claude Nicollier évoquera ses missions ainsi que l’aventure de la conquête spatiale en présence d’invités de marque tels que le plus jeune astronaute à avoir marché sur la Lune, Charles Duke, l’astrophysicien vaudois Michel Mayor ou encore son ami d’enfance Claude de Ribaupierre – dit Derib –, le père de Yakari. Le tout sous les yeux de sa statue de cire. «Il y aura donc deux Claude sur scène, sourit Lukas Viglietti, président de SwissApollo et commandant de bord chez Swiss. Nous avons voulu cette statue pour qu’il reste quelque chose de cette soirée. Elle tournera ensuite dans différents musées du pays et même à l’étranger.» Et le responsable de préciser son prix: 25 000 francs. (24 heures)