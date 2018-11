Commande de produits du terroir doublée pour les 2e Pintes ouvertes

Lancée l’an passé par GastroVaud pour célébrer «l’authenticité et la convivialité», l’opération Pintes ouvertes avait été dépassée par son succès: près de deux tiers des établissements proposant pour 20 francs un forfait saucisson sec-fondue et verre de chasselas avaient dû refuser du monde.

Les organisateurs en tirent les leçons cette année en doublant l’offre pour la seconde édition, qui se déroulera du jeudi 6 au samedi 8 décembre prochain. «Ça fait donc un jour de plus, fait remarquer Gilles Meystre, président de GastroVaud. Comme le nombre de restaurants participants augmente parallèlement d’un tiers pour dépasser la barre des 100, nous avons doublé les quantités de produits du terroir commandées.»

Pour mémoire, lors de la première édition, les clients ont englouti 1 tonne de gruyère AOP, autant de pain artisanal, 50'000 tranches de saucisson vaudois IGP et 500 litres de chasselas, en ne comptabilisant toutefois que les premiers décis, compris dans l’offre. Par ailleurs, trois nouveaux partenaires se joignent à l’opération cette année: l’entreprise chablaisienne Hugo Reitzel, qui complétera l’offre avec ses cornichons, et deux partenaires communication, la Banque Cantonale Vaudoise et le Lausanne Hockey Club. La liste complète des restaurants participant à l’opération est disponible sur le site des Pintes ouvertes et la réservation est vivement conseillée.

2es Pintes ouvertes du 6 au 8.12 Voir www.pintesouvertes.ch (24 heures)