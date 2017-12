Condamné, le pédophile doit être placé en institution

Reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, Timothée*, 22 ans est condamné à 12 mois de prison ferme par le tribunal de l’Est vaudois. Le jeune homme, souffrant d’un retard mental situant sa maturité autour de 14 ans, était jeudi dernier devant les juges. Ces derniers ont estimé que ses agissements étaient suffisamment graves pour justifier d’une peine ferme (son conseil espérait le sursis), mais pas suffisamment pervers pour aller jusqu’aux deux ans de réclusion requis par le Ministère public.

Timothée s’était adonné à plusieurs reprises à des séances de masturbation face à des adolescents, avec qui il communiquait par webcam. Il avait également partagé une multitude de fichiers pornographiques et pédopornographiques avec d’autres internautes, mineurs et majeurs.

Cette sentence n’est pas le point final de cette affaire complexe. Car pour éviter toute récidive, la prise en charge de Timothée devrait passer par le placement dans une institution spécialisée, selon la recommandation de l’experte psychiatre. Les juges ont d’ailleurs estimé que le jeune homme réunissait les conditions justifiant un suivi thérapeutique et se sont longuement préoccupés de la mise en place d’un suivi adéquat. Or celui-ci fait défaut: «Cette situation est très compliquée car il n’existe aucune structure adaptée dans le canton de Vaud, se désole le conseil de Timothée, Christophe Piguet. Le cadre carcéral est fortement déconseillé par l’experte psychiatre, aussi nous envisageons de faire appel et de demander sa mise en liberté provisoire, tout en étudiant ce qui peut être envisagé en ambulatoire.» *Prénom d’emprunt (24 heures)