Conducteur condamné à être sobre pendant deux ans

Il a eu beau assurer avoir changé de mode de vie et tourné le dos à son passé en matière de consommation d’alcool, il n’a pas échappé à la sanction. Les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, basé à Lausanne, ont confirmé la peine infligée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) à ce patron d’une entreprise familiale de construction: 24 mois d’abstinence totale, assortie d’un contrôle tous les trois mois.

La petite quarantaine, le conducteur en question est titulaire du permis de conduire depuis 1999. Par cinq fois déjà, il se l’est vu retirer pour conduite en état d’ébriété. En 2015, sa dernière récidive lui a valu un nouveau retrait de permis d’une durée de 24 mois minimum, une sanction enfreinte à la lumière d’une analyse capillaire suggérant une consommation «chronique et excessive» d’éthanol entre juin et septembre de l’année suivante.

Une peine jugée «disproportionnée»

Son permis lui a finalement été restitué en juin 2017, à condition de poursuivre l’abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires, pour 24 nouveaux mois. Là encore, des tests effectués début 2019 ont révélé une consommation cette fois-ci «modérée» d’éthanol au début de l’année. Le conducteur admettait alors avoir un peu bu en famille à Noël. Le SAN décidait malgré tout de lui rendre son permis de conduire en juin, mais de poursuivre l’abstinence de toute consommation d’alcool durant 24 nouveaux mois. C’est contre cette sanction que le conducteur a recouru, estimant la peine disproportionnée.

Pour les juges, le fait que le recourant n’a pas réussi à respecter pleinement la mesure d’abstinence dénote une grande difficulté à se conformer aux décisions de l’autorité et met sérieusement en doute sa capacité à contrôler sa consommation d’alcool. «Une mesure d’abstinence supplémentaire apparaît nécessaire et adéquate, même si l’on peut retenir une progression favorable du recourant», estime la Cour. Le recours est donc rejeté.

En septembre, ce même conducteur a été contrôlé par la police valaisanne pour excès de vitesse et dépassement d’un véhicule malgré une interdiction, mais sans alcoolémie au volant.