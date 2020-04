Confinés, les pompiers vaudois n’ont jamais eu des effectifs aussi disponibles

Pour la plupart des volontaires, le corps des sapeurs-pompiers est une deuxième famille et la caserne un lieu de vie où l’on partage engagement, formation et amitié. Or, depuis bientôt deux mois, plus question de s’entasser dans un tonne-pompe, de suivre des cours, de partager un verre après un incendie.

À cause des mesures Covid-19, on reste chez soi, le biper dans la poche, prêt à courir en cas d’intervention. Mais ces dernières aussi se sont faites plus rares avec le ralentissement des activités humaines et industrielles dues au confinement.

«C’est une situation frustrante pour ces volontaires», convient l’inspecteur cantonal, François Iff. Les pompiers étant intégrés au plan ORCA, il coordonne les actions du dispositif cantonal en cas de catastrophe mis en place avec les commandants des SDIS de Lausanne-Épalinges, du Nord vaudois, de Nyon-Dôle et de la Riviera. Car il s’agit de connaître en permanence l’évolution des effectifs disponibles.

«Surtout des volontaires, qui sont plus sensibles à la pandémie, car on ne peut les isoler dans une caserne. C’est pourquoi on a supprimé les formations, recommandé la distanciation sociale et le Canton a édicté un arrêté obligeant les employeurs à libérer les hommes si les effectifs devenaient insuffisants», précise l’inspecteur cantonal.

Moins d’interventions

«Au début, environ 4% de notre effectif de 120 personnes était en quarantaine», relève Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland-Serine. Lui-même a été malade du Covid-19 et s’est retrouvé hors jeu durant trois semaines. Néanmoins, l’avantage de cette situation de confinement, c’est que nombre de ses volontaires, qui travaillent normalement à Lausanne ou à Genève, sont à la maison en télétravail et ainsi mobilisables la journée.

«On a donc globalement plus de disponibilité dans les effectifs, mais aussi moins d’interventions pour des accidents de la route, les pollutions et les petits feux domestiques, car les gens sont à la maison», explique François Iff.

Au SDIS Lausanne-Épalinges, le nombre d’interventions durant ces dernières semaines a en effet chuté de près de moitié. «On en profite pour nettoyer à fond les véhicules», plaisante leur commandant, Mehdi Jaccaud, à la tête du seul corps vaudois comprenant près de 120 pompiers professionnels.

Avec les mesures Covid-19 et la mise de côté d’une dizaine de personnes vulnérables et autant de personnes en quarantaine, il a fallu changer l’organisation des quatre sections qui se relaient à la caserne pour ne former plus que deux équipes réduites qui ne se croisent plus, selon un cheminement et un planning précis intégrant le temps nécessaire pour désinfecter le matériel, les locaux et les véhicules.

Des mesures de protection qui sont aussi valables sur le terrain, puisque les sapeurs-pompiers doivent désormais porter des gants et un masque pour tout contact rapproché en intervention et limiter à deux personnes par banc l’occupation des camions, quitte à sortir avec plus de véhicules si nécessaire.

Nouveaux réflexes

«On a dû apprendre de nouveaux réflexes, comme ne plus se passer des bouteilles d’eau ou mettre d’abord un masque à la victime secourue, comme cet homme qui avait un bras coincé dans une meuleuse», raconte Pierre-Yves Corthésy, commandant du SDIS Nyon-Dôle, qui a organisé un quiz en ligne pour former et maintenir le contact avec ses hommes.

Après un grand creux d’activité, les interventions ont repris, allant du feu de parking à l’accident de tracteur, avec une recrudescence d’assistances sanitaires pour descendre des malades par grande échelle.

En ces temps de sécheresse, les pompiers de Nyon ont même été alarmés pour une inondation… dans leur propre caserne! Le système de lavage des véhicules avait débordé sur trois niveaux.