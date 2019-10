Conseil des Etats: Ada Marra et Adèle Thorens frôlent les 40%

16h04: Résultats aux Etats à Yverdon-les-Bains

Adèle Thorens tout sourire qui part à Genève pour se rendre sur les plateaux de la RTS (pour l’instant elle est devant à la course aux Etats): «Ce qui me fait le plus plaisir, c’est le vote compact pour Ada Marra et moi. C’est la clé du succès. Notre duo, n’est pas une alliance de façade, nous sommes complémentaires. Les électeurs l’ont compris et cela me touche.»

15h38: Pierre-Yves Maillard est en première position pour le Conseil national

Pierre-Yves Maillard vient de dépasser les 20'000 suffrages pour le Conseil national, avec exactement 21'099 voix. L'ancien conseiller d'Etat socialiste est d'ailleurs pour l'instant le Vaudois qui en obtient le plus. Olivier Français pointe en deuxième place, avec 19'500 suffrages. Le dépouillement n'étant avancé qu'à 35%, ces scores vont bouger. En 2015, à la fin du dépouillement, Isabelle Moret terminait à la première place avec 65351 voix.

15h30: La liste Jeunes Vert-e-s devient la première liste de jeunes du canton de Vaud

La liste Jeunes Vert-e-s fait un score 3 fois plus important qu’en 2015 (1,2%), alors que les résultats des villes (où ils sont électoralement plus forts) ne sont pas encore tombés. «On ne s’attendait pas à une telle progression dans les campagnes», selon Oleg Gafner, coprésident des Jeunes Vert-e-s vaudois. Leur liste devient la première liste de jeunes du canton de Vaud. En 2015, c’était les jeunes UDC.

À Pully, ville où 4 municipaux sur 5 sont PLR, @adelethorens est en tête. @ada_marra n’a que deux voix de moins qu’Olivier Français. Claude Béglé, qui y réside, ne convainc pas. Via @24heuresch #EF2019 #vaud pic.twitter.com/pGlcZ2jsaO — Antoine Hürlimann (@AHurlimann) October 20, 2019

15h21: Ada Marra et Adèle Thorens frôlent les 40%

Deux tiers du dépouillement viennent d'être dépassés pour le Conseil des Etats (15h15). A ce stade de l'après-midi, Adèle Thorens et Ada Marra frôlent les 40% des voix (avec respectivement 39,5% et 39,2% des voix). Olivier Français, lui, pointe à 29,3%. Mais des villes à majorité de droite doivent encore se positionner, comme Montreux ou Yverdon. Le problème pour le PLR, c'est qu'Olivier Français y avait été battu par le ticket rose-Vert en 2015.

15h: Adèle Thorens arrive au stamm des Verts au Café du Simplon à Lausanne

Le stamm des Verts au Café du Simplon se repeuple. Adèle Thorens vient d'arriver entourée des jeunes verts et des médias. Les résultats partiels participent à la bonne ambiance.

14h40: Les Verts en hausse, le PDC en danger au National

A 14h40, 20% du dépouillement électoral a été effectué dans le Canton de Vaud. Les résultats intermédiaires se basent donc principalement sur les campagnes. Pour l'instant, les Vert-e-s aboutissent virtuellement à quatre sièges au lieu de deux. Si les Vert'libéraux gagnent, eux, un second siège, le PDC est en danger. A ce stade, il est virtuellement éliminé de la délégation vaudoise à Berne. Pour l'instant, les grandes villes n'ont pas encore publié leurs procès-verbaux, ce qui rend toute prévision encore très incertaine.

14h35:Pour Daniel Brélaz , le cinquième siège du PLR vaudois au Conseil national n’est pas encore garanti, pour l’instant

Le mathématicien et conseiller national Daniel Brélaz prédit deux sièges supplémentaires aux Verts vaudois. La délégation des écologistes vaudois au Conseil national passerait ainsi de deux à quatre élus, selon des résultats encore provisoires. Après le dépouillement de 10% des voix, il estime que son parti va gagner un siège, et peut-être même deux. «Il y a 90% de chances», a-t-il dit dimanche à Keystone-ATS.

A ce stade encore très partiel du dépouillement, il estime que le PLR, le PS et le PDC ont un siège «fragile», qu'ils pourraient perdre, selon l'évolution des résultats. L'UDC devrait conserver ses quatre sièges. Selon ses calculs, les Vert'libéraux peuvent envisager un second siège.

A 14h15, les résultats du Conseil des Etats viennent de tomber à Lausanne. Résultat: les Lausannois boostent encore davantage le duo rose-vert Marra-Thorens. Elles y gagnent plus de 13'000 voix chacune, tandis que le PLR Olivier Français y engrange un peu moins de 6000 suffrages. Avec désormais plus de 28'000 voix (28,19%), il accuse un retard de plus de 10'000 voix sur Ada Marra (39,77%) et Adèle Thorens (40.06%). A cette heure, 49% du dépouillement ont été effectués.

14h15: l'UDC et le PLR vaudois au coude à coude devant le PS au National

Après le dépouillement de 10% des suffrages, l'UDC arrive en tête au National avec 22,27% des voix, tout juste devant le PLR (21,67%). Suit le PS avec 15,94% des bulletins.

S'agissant de l'ordre provisoire des candidats, au sein de l'UDC, les sortants font la course en tête. Jean-Pierre Grin précède Jacques Nicolet et Michael Buffat. Le député au Grand Conseil Jean-François Thuillard se place en 4e position.

Au PLR, le conseiller aux Etats candidat à sa réélection Olivier Français est en pole position devant les conseillers nationaux Isabelle Moret et Olivier Feller. Jacqueline de Quattro, conseillère d'Etat vaudoise, les suit, précédant les sortants Frédéric Borloz et Laurent Wehrli.

Du côté des socialistes, le président de l'Union syndicale suisse (USS) et ancien conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard devance la sortante Ada Marra. Cette dernière, également candidate aux Etats, se place devant le chef de groupe Roger Nordmann et Brigitte Crottaz.

Chez les Verts, qui récoltent 13,96% des suffrages, c'est Adèle Thorens Goumaz qui occupe la première place. La candidate aux Etats distance l'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz. A ce stade, Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération des consommateurs se place en troisième place et pourrait entrer au National si les Verts obtiennent un siège supplémentaire. Le président du parti vaudois Alberto Mocchi la talonne de près.

Le PDC obtient pour l'heure un tout petit 1,77% des voix. Il ne compte qu'un représentant au National qui est en tête, Claude Beglé. La participation dépasse légèrement les 45%.

14h10: A Daillens, patrie du président des Verts Alberto Mocchi, les Verts doublent leur score et sont en tête.

#EF2019 A Daillens, patrie du président des Verts @AlbertoMocchi, les @VertsVD doublent leur score et sont en tête. @24heuresch — Claude Ansermoz (@CAnsermoz) October 20, 2019

14h: Situation «difficile» pour le PLR sur Vaud et Genève

«Nous sommes un peu dans une situation difficile à la fois à Genève et dans le canton de Vaud.» La porte-parole latine du PLR Fanny Noghero réagit sur la RTS aux premiers résultats de l'élection au Conseil des Etats dans deux cantons romands.

Le duo rose-vert en tête

13h25: Le duo Ada Marra (PS) et Adèle Thorens (Verts) se détache d'Olivier Français

13h10: Conseil national: L'UDC débute la course en tête

A 13h, 4% des bureaux de votes ont terminé leur dépouillement pour le Conseil national. Ce ne sont que des petits villages. Et comme à chaque élection à ce moment, c'est l'UDC qui débute la course en tête. Le parti se situe virtuellement donc à la première place. Les villes n'ayant pas encore rendu leurs résultats, ces premières tendances changeront très certainement en cours d'après-midi.

13h: Le duo rose vert au coude à coude aux Etats

Deux candidates sont au coude à coude pour l'élection au Conseil des Etats après 19% de dépouillement dans le canton de Vaud. La socialiste Ada Marra devance de peu la Verte Adèle Thorens. Elles sont talonnées par le PLR Olivier Français.

Selon des résultats très provisoires, seules quelques dizaines de voix séparent les deux candidates du ticket rose-vert. Adèle Thorens obtient 34,11%, Ada Marra 34,14%. Olivier Français suit avec 30,36%, environ 400 voix derrière la socialiste.

Les deux conseillers nationaux UDC sont distancés avec 24,31% pour le président du parti Jacques Nicolet et 24, 31% pour Michaël Buffat (22,09%). La Vert'libérale Isabelle Chevalley suit nettement plus loin (12,52%).

La participation s'élève pour l'heure à 44,70%. Aucune grande ville n'a été dépouillée.

12h15: Premières estimations de la participation aux élections pour le Conseil des Etats dans le canton de Vaud: 45.73%

Premières estimations de la participation aux élections pour le Conseil national dans le canton de Vaud: 45.27%

CONSEIL DES ETATS - résultats vaudois après dépouillement de 97 PV de bureaux sur 317: estimation de la participation 45.73% #Chvote #Vaud — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) October 20, 2019

CONSEIL NATIONAL- résultats vaudois après dépouillement de 19 PV de bureaux sur 318: estimation de la participation 45.27% #Chvote #Vaud https://t.co/hYqliydPoI — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) October 20, 2019

12h10: Les bureaux de vote ont fermé à midi. Les premiers résultats tomberont dans la foulée, selon les chancelleries. Les derniers, pour le choix des représentants au National des cantons de Vaud et Berne, sont attendus aux alentours de 23h-23h30.

12h: La chancellerie du canton de Vaud, comme toutes celles des cantons suisses d'ailleurs, est prête.

EN DIRECT dès 12h - Tous les résultats vaudois des élections fédérales #EF2019 #Chvote #Vaud pic.twitter.com/qTn7oAEo1k — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) October 20, 2019

11h30: Les Suisses désignent ce dimanche leur nouveau Parlement. À quelques heures des premiers résultats des élections fédérales, Louis Perron, politologue, revient sur les principaux enjeux et la campagne électorale.

11h15: La vague verte prédite par beaucoup se vérifiera-t-elle dans les urnes? Suivez en direct le déroulé de cette journée de votations fédérales sur nos plateformes:

