Côté russe, il s’agissait d’une «délégation suisse»

Des «représentants des milieux d’affaires». C’est ainsi que le conseiller d’État Pascal Broulis ou encore la directrice de l’Office fédéral de la culture Isabelle Chassot sont présentés par le service de presse du gouvernement de la République de Carélie. Le compte rendu, visible sur un site Internet régional officiel, fait suite à une visite effectuée en mars 2015 par cette «délégation» helvète.

En août 2013, Géraldine Savary et Eric Hoesli sont reçus par le gouverneur de Khabarovsk. DR

À côté de l’ex-conseiller fédéral Pascal Couchepin est assis l’homme d’affaires et président du groupe pharmaceutique Ferring de Saint-Prex, Frederik Paulsen. Ce dernier est également consul honoraire de Russie à Lausanne. Leur hôte du jour se nomme Alexander Khudilainen, à l’époque président de la République de Carélie. Les invités suisses sont placés en rang d’oignons dans une salle de conférences à la décoration très soviétique. Selon le compte rendu, la rencontre serait liée à la mise en œuvre d’un projet conjoint russo-suisse visant à étudier les glaces des lacs Ladoga et Onega.

Voyages «privés»

Alors que le Ministère public a ouvert des «investigations préliminaires» au sujet des voyages de Pascal Broulis et de la conseillère aux États Géraldine Savary en compagnie du plus gros contribuable du canton, les principaux intéressés ont toujours insisté sur le caractère «privé» de ces séjours. Côté russe, les choses ne sont visiblement pas présentées de cette manière. En août 2013, c’est le gouverneur de Khabarovsk, Viatcheslav Chport, qui recevait une délégation composée entre autres de Géraldine Savary et d’Isabelle Chassot. L’ancien journaliste Éric Hoesli, organisateur de ces voyages, était à nouveau de la partie.

Selon le média en ligne «Khabarovsk, ville ouverte», où figurent des photos de l’événement, le gouverneur aurait exhorté les «politiciens» et «hommes d’affaires» suisses à «investir de manière plus audacieuse» dans cette région de l’Extrême-Orient russe. Les domaines concernés sont ceux du tourisme et de la santé. «Nous voyageons en Russie chaque année, aurait déclaré Frederik Paulsen, selon des propos rapportés par le site local. Cela faisait longtemps que nous voulions descendre l’Amour et nous sommes heureux d’avoir pu réaliser ce rêve.» Toujours selon «Khabarovsk, ville ouverte», Frederik Paulsen était alors intéressé à investir de l’argent dans le secteur pharmaceutique en Extrême-Orient.

Si le conseiller d’État Pascal Broulis n’est pas visible sur les photos de cette rencontre, il sera par contre bien présent aux côtés de Frederik Paulsen, Pascal Couchepin et Géraldine Savary à Khabarovsk quelques jours plus tard. Des images en ligne le montrent descendant du bateau Taïga à Komsomolsk-sur-l’Amour. Une visite des îles Chantar est alors programmée. Selon le «Tages-Anzeiger», le trajet aura lieu en bateau pneumatique Zodiac au lieu du vol en hélicoptère initialement prévu.

Suite aux révélations du quotidien alémanique en juin dernier, Pascal Broulis a toujours affirmé avoir payé de sa poche ces voyages. Interrogée vendredi par «24 heures», Géraldine Savary a également déclaré qu’il s’agissait de voyages «privés» organisés «à ses frais». Quant à Éric Hoesli, interrogé par la RTS en juin, il avait répondu que la présence de Frederik Paulsen pouvait faciliter certains contacts, et qu’il était possible par conséquent que des représentants des autorités locales viennent «serrer la main» aux voyageurs dans ce cadre. (24 heures)