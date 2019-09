Coupable de meurtre, le docteur évite la prison

«Merci à tous pour votre soutien. Merci d’avoir été là dans ces moments difficiles.» Les lunettes embuées par la touffeur de la salle d’audience autant que par l’émotion, Christian Mathez a livré une unique et brève déclaration à la centaine de patients et amis qui l’attendait dans les pas perdus du Tribunal de Vevey, à la sortie de son jugement lundi soir.

Le généraliste pulliéran de 45 ans a été condamné pour meurtre, une peine imposant normalement un plancher de 5 ans d’emprisonnement. Mais les juges de la Cour correctionnelle n’ont pu se résoudre à adresser ce généraliste aux geôles vaudoises. Ils lui ont accordé la circonstance atténuante d’avoir agi pour des motifs honorables, en l’occurrence par pitié, voire par compassion. Le fait qu’il ait pris conscience d’avoir «franchi la ligne rouge» lui a également permis de sortir libre de cette longue procédure déclenchée en 2015.

Le 18 juin de cette année-là, lors d’une visite à domicile, il administrait à une patiente de longue date, Madame C., une dose létale de curare. Les circonstances ayant conduit à ce geste d’euthanasie active, illégale en Suisse, ne seront sans doute jamais clarifiées. Le Tribunal de l’Est vaudois a retenu «une version nuancée» des récits livrés par le médecin, le veuf et le procureur général Éric Cottier, qui a instruit l’affaire. Ce dernier évoquait un geste planifié, à la demande de l’époux de Madame C., persuadé que sa compagne depuis 60 ans était victime d’acharnement thérapeutique dans l’établissement de réhabilitation où elle séjournait à cette époque.

Le docteur Mathez, lui, invoquait les souffrances agoniques manifestées par sa patiente lorsqu’il lui a rendu visite pour la saluer à son domicile, où elle avait pu passer une demi-journée de congé. «La Cour ne peut exclure que Madame C. ait présenté des signes de détresse respiratoire à l’arrivée de Christian Mathez. Ce qu’il décrit est compatible avec les conclusions de l’autopsie, une décompensation est plausible et dans le doute, il faut admettre que l’état de la patiente était préoccupant», a lu la présidente Sandrine Osojnak. «Mais en aucun cas on ne peut retenir qu’elle lui a demandé de mourir. Aux débats, l’accusé a admis qu’il n’avait eu que des impressions sur ce point.»

Le délit de meurtre sur demande de la victime, moins lourd, n’a donc pas pu être retenu. Mais au fil de la longue lecture de jugement, l’assistance a pu sentir combien les juges ont dû ruser avec le Code pénal pour éviter la sentence requise par le Parquet, soit 5 ans de prison ferme. «L’euthanasie n’est pas réglementée car les situations appréhendées sont multiples et il est difficile d’y appliquer une seule norme», a relevé la présidente, notant aussi le poids dans la réflexion de l’évolution des mœurs et de la société. Mais au-delà des fautes «graves» commises sur le plan médical, la Cour a concédé qu’elles avaient été commises dans l’intention unique d’éviter des souffrances pour la malade, son entourage et le soignant.

Quel avenir professionnel?

Quant à l’autorisation de pratiquer du généraliste, le Tribunal a relevé qu’elle n’avait pas été remise en cause par le Conseil de santé durant la phase d’enquête. Il laisse à celui-ci le soin de se déterminer sur le devenir professionnel de Christian Mathez. Contacté avant le verdict, le médecin cantonal Karim Boubaker expliquait qu’une fois le verdict connu, ce conseil reprendrait l’enquête administrative déclenchée en parallèle à la procédure pénale, en suspens en l’attente du jugement.

Dans ce procès hors normes à tous points de vue, le procureur général Éric Cottier a salué la sentence: «La durée de l’instruction, des débats et de la lecture du jugement dit combien les questions soulevées par cette affaire sont complexes. Ce verdict, qui condamne tout en tenant compte des circonstances entourant le docteur Mathez, me convient parfaitement. Je ne ferai pas appel.»

Les juges plutôt cléments face aux médecins

Le public, principalement des patients du Dr Christian Mathez, n’a pas laissé la présidente annoncer la fin de l’audience. La lecture du jugement était à peine terminée qu’environ cent personnes, certaines debout, parfois en larmes sous le coup du soulagement et de l’émotion, ont applaudi leur médecin et la peine avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel. «Je suis heureuse, le mot n’est pas assez fort. Je n’y croyais plus, je me suis dit, c’est foutu», raconte une femme âgée de 83 ans. Une peur partagée par d’autres auditeurs en raison du suspense entretenu par l’argumentation du jugement. La patiente explique qu’elle était la première à s’adresser au Dr Mathez quand il a repris le cabinet de son prédécesseur, en 2007, à Pully.

«Je finirais bien ma vie comme ça avec lui à mes côtés», ajoute-t-elle, l’émotion visible dans ses yeux embués. L’échange se déroule dans la salle des pas perdus du tribunal. Lorsque le procureur général Éric Cottier annonce aux médias qu’il ne fera pas appel, une salve d’applaudissements éclate de nouveau. Elle s’intensifie lorsque le Dr Christian Mathez apparaît aux côtés de son avocat, Me Stefan Disch. Embrassades et accolades se succèdent: le médecin essaie de ne pas manquer un patient fidèle ou un ami. Pour le public réuni dans la salle, le doute n’est pas permis: «Elle voulait mourir, elle l’avait dit. Tout son entourage voulait qu’elle parte dans la dignité», déclare la patiente. Un homme explique pourquoi il n’aurait pas pu se passer de son médecin de famille: «En 2018, j’ai perdu mon fils. Cinq mois plus tard, c’était au tour de ma compagne. Sans le Dr Mathez, je ne m’en serais pas sorti», déclare-t-il. Un autre renchérit: «Il est à l’écoute et il est chaleureux. Tous ses patients sont ses amis.» Des amis, il en compte en conséquence beaucoup puisque le médecin de Pully suit plus de 2000 personnes. L’issue du procès était aussi scrutée par des médecins. Tel cet anesthésiste qui craignait un verdict plus sévère: «Je suis content qu’il ait obtenu le sursis. Le débat n’est pas clos, il y a encore beaucoup à discuter.»

Philippe Maspoli