Coupable sans sanction, le procureur fait appel

Coupable d’avoir violé le secret de fonction. Mais exempté de toute peine. Le président du Tribunal de police de La Côte, Lionel Guignard, a prononcé lundi, à Nyon, un jugement inhabituel à l’encontre de Gabriel Moret, procureur du Nord vaudois. Ce dernier a immédiatement contesté le verdict: «Le Tribunal dit que mon client est coupable mais que sa culpabilité est insuffisante pour lui infliger une peine. C’est une demi-mesure. C’est insatisfaisant. Nous voulons l’acquittement complet et nous allons faire appel», déclare son avocat, Me Charles Munoz.

Les faits remontent à novembre 2015. L’épouse de Gabriel Moret, en litige conjugal avec lui, était défendue par une avocate de l’Étude du Léman, Me Isabelle Jaques. Or le procureur instruisait une affaire de délit de chauffard qui impliquait comme défenseur un associé de Me Jaques, Me Tony Donnet-Monay. L’avocat, qui suspectait une inimitié du magistrat à l’égard de l’étude en raison de son dossier privé, lui avait écrit une lettre pour lui demander sa récusation. Il laissait entendre que, si le procureur ne prenait pas la décision lui-même, l’information sur son litige conjugal serait transmise au Tribunal cantonal.

En colère

En colère, Gabriel Moret a téléphoné à son épouse, lui reprochant d’être à l’origine de l’action dirigée contre lui. La femme a ensuite incriminé l’étude pour avoir utilisé son dossier conjugal à d’autres fins au risque de violer le secret professionnel auquel les avocats sont tenus.

En décembre 2015, Me Jaques et Me Donnet-Monay ont dénoncé le procureur à la justice pour violation du secret de fonction. Le ministère public vaudois n’était pas entré en matière. L’affaire est montée jusqu’au Tribunal fédéral avant de se solder par une condamnation du magistrat, rendue par le procureur général du Valais Nicolas Dubuis: 15 jours-amendes à 100 fr. avec sursis pendant deux ans. Gabriel Moret a fait opposition, d’où le procès.

Coupable, modérément

Le président reconnaît que Gabriel Moret, en communiquant à son épouse une information obtenue en tant que procureur, a exposé les avocats plaignants au risque d’une plainte pour violation de leur secret professionnel. Il suit en cela le Tribunal fédéral. «Les plaignants avaient un intérêt digne de protection à ce que l’information ne soit pas communiquée. Gabriel Moret n’était pas autorisé à en faire état». Le procureur est donc coupable, mais modérément.

Selon le juge, l’Etude du Léman n’a fait l’objet d’aucune poursuite en justice. «Aucun intérêt public ni privé n’a en fin de compte été lésé», affirme le président. Il accable aussi les plaignants: «Ils sont à l’origine de la situation. Me Tony Donnet-Monay a fait preuve, dans sa lettre demandant au procureur de se récuser, d’une singulière indélicatesse en évoquant son dossier privé, dans la précipitation et à la légère. La menace de transmission au Tribunal cantonal était hors de propos». Par ailleurs, estime le président Lionel Guignard, le procureur a été sanctionné par la médiatisation de l’affaire. Le juge renonce donc à lui infliger une peine.

«Justice pas grandie»

Les deux avocats qui avaient saisi la justice contre le procureur en resteront là. Ils ont en effet reçu les indemnnités qu’ils demandaient. Mais ils critiquent l’absence de peine contre laquelle ils ne peuvent pas, en tant que plaignants, faire appel: «Nous sommes surpris de voir qu’on s’acharne à nous reprocher une violation inexistante du secret professionnel. La justice ne sort pas grandie de cette affaire», déclare Me Renato Cajas, défenseur de Me Isabelle Jaques. (24 heures)