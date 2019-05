Couple puni pour des revenus non signalés

Ils font facilement dix ans de plus que leur âge. Sur le banc des accusés, ces époux d’origine kosovare ont été jugés mardi coupables d’escroquerie et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Ils admettent tout. Entre 2015 et 2017, le père de famille arrivé en Suisse en 2005 a récupéré de la ferraille au rebut de garages et carrosseries pour la revendre à une entreprise bernoise. Il réalisait ainsi quelque profit alors que, dans le même temps, son épouse et lui percevaient l’aide d’urgence, celle octroyée aux personnes en situation irrégulière en Suisse.

«En agissant ainsi durant deux ans, ils ont dépensé une énergie criminelle importante par appât du gain», estime le procureur Jérémie Müller. «L’appât du gain reste mesuré chez ces gens qui triment non pas pour vivre, mais pour survivre», a rétorqué Laurent Savoy, avocat, plaidant les faibles ressources des requérants déboutés et l’ignorance de son client de l’obligation d’annoncer ses revenus à l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

«Ma cliente est reconnue comme 100% invalide, elle n’est même pas capable de comprendre ce qui se passe autour d’elle, comment pourrait-elle comprendre le système d’assurances sociales d’un pays qui n’est pas le sien?» a plaidé pour sa part Andersen Lau, défenseur.

Si le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné les époux à 8 mois de privation de liberté pour lui et 3 pour elle, il n’a pas totalement suivi le Ministère public et accordé un sursis aux deux, désormais établis au Monténégro. La question de l’expulsion du territoire suisse, réclamée par le Parquet, s’est révélée épineuse pour la Cour. Elle a été prononcée pour cinq ans à l’encontre de monsieur, mais madame pourra continuer à séjourner comme touriste à Lausanne, où trois de ses quatre enfants ont obtenu un statut de séjour et vivent avec leur famille.

Cette traumatisée de guerre d’origine rom a été reconnue dans sa grande fragilité psychologique, assortie de tendances suicidaires depuis 2015, année où le droit de résider en Suisse lui a été refusé. «Le tribunal a compris que la seule chose qui la tient est ce lien familial intense, a noté la présidente. La sécurité publique n’est pas menacée si elle passe la frontière une ou deux fois par mois pour venir voir ses enfants et petits-enfants.» (24 heures)