Covid-19: elle attend au garage de l’hôpital le test de dépistage

Parce qu’elle s’était rendue à Milan à la Semaine de la mode, une commerçante de Nyon souffrant d’une bronchite asthmatique a finalement dû se plier au test pour le coronavirus. À l’Hôpital de Nyon, elle a dû attendre trois heures aux Urgences, samedi dernier, dont une partie dans le garage non chauffé des ambulances, avant d’être prise en charge. Elle a finalement pu rentrer à la maison pour y attendre le résultat du dépistage, mais avant de partir, on lui a encore refusé un passage aux toilettes des Urgences.

«C’était n’importe quoi! Je m’attendais à une meilleure préparation de l’accueil dans notre hôpital régional car le virus est en Suisse depuis des jours», s’étonne celle pour qui l’aventure s’est terminée lundi par une bonne nouvelle: son test était négatif.

Une voie de garage

Rentrée de Milan le 17 février, la commerçante appelle son médecin vendredi dernier car elle ne se remet pas d’une bronchite contractée vers Noël. «Asthmatique depuis toujours, je n’avais plus d’aérosol. Mais au cabinet, apprenant que j’avais été en Italie, on ne voulait pas que je vienne. On m’a dit d’aller à l’hôpital.»

Consciente que cela ne correspondait pas aux directives émises pour le coronavirus, elle appelle la hot-line de l’État de Vaud pour savoir que faire. On lui pose des questions. Mais vu qu’elle est revenue de Milan il y a quinze jours déjà, qu’elle n’a pas de fièvre, l’interlocuteur – au bout du fil – estime peu probable qu’elle ait été contaminée. Et lui conseille de faire soigner sa bronchite. Elle téléphone alors à l’Hôpital de Nyon, qui la renvoie à un autre numéro figurant sur le site du Canton. «J’ai attendu quarante minutes sans jamais obtenir quelqu’un. Alors je suis partie pour l’hôpital», soupire-t-elle.

Arrivée aux Urgences, elle s’installe par précaution dans un coin de la salle d’attente. Quand c’est son tour de s’enregistrer, elle explique qu’elle a du mal à respirer, probablement à cause de son asthme. Dans le doute, on l’installe dans le garage des ambulances, où l’on a posé trois chaises et une petite table de fortune, avec dessus un produit désinfectant pour les mains.

Elle attend seule, dans ce local non chauffé, regardant entre deux toux et trois frissons – car elle est gelée – les ambulanciers partir sur les lieux d’un accident. «J’ai finalement demandé à un policier qui passait par là qu’on m’apporte une couverture», explique la commerçante.

Un accueil extérieur

«Cela fait quinze jours qu’on fait des tests à Nyon – notamment celui du premier cas détecté dans le canton de Vaud – mais le week-end dernier, nous n’avions pas encore la logistique qui nous permet d’éviter que des gens éventuellement infectés ne pénètrent dans l’hôpital», explique le Dr Laurent Christin, directeur médical du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL).

Avant, les patients – désormais dix à quinze par jour – attendaient dans le premier box dédié aux urgences, qui ne pouvait accueillir qu’un cas à la fois. «La dame venue samedi n’étant pas la première, la seule solution qui s’offrait à nous était de la faire attendre à l’abri, au garage des ambulanciers, qui a l’avantage d’être en communication directe avec les Urgences», précise le médecin. À sa connaissance, c’est la seule personne qui a dû patienter dans ce local.

Depuis, les salles d’attente à l’entrée du service ont été réorganisées, celle de la radiologie étant désormais réservée aux cas potentiels de coronavirus. Et ces tout prochains jours, l’hôpital installera carrément un Portakabin à l’extérieur de l’établissement hospitalier, qui offrira des espaces d’attente, d’accueil et d’évaluation par un médecin.

Les recommandations

