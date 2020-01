Crédit Suisse mandate une avocate qui ne plaidera pas

Credit Suisse n’en a pas fini avec les défenseurs du climat. Après l’acquittement des activistes qui avaient occupé l’une de ses succursales à Lausanne (dossier pour lequel le Parquet vaudois a fait appel), la justice doit se prononcer sur une autre action visant le géant bancaire.

Le 12 mars, le militant Loris Socchi doit en effet être jugé pour avoir apposé une main pleine de peinture rouge sur une paroi de la banque. Agendée début décembre, l’audience avait été reportée, le président du tribunal estimant que la demi-journée prévue ne suffirait pas à juger la cause.

«Un rôle actif»

Alors que Credit Suisse a retiré sa plainte dans cette affaire, on apprend que la banque vient de s’adjoindre les services de l’avocate lausannoise Miriam Mazou. «J’ai été mandatée récemment pour intervenir de manière globale dans le canton de Vaud, en lien avec la thématique climatique, indique Me Mazou. Je confirme qu’il n’est pas question pour Credit Suisse d’intervenir à ce procès en qualité de partie plaignante.» L’avocate confirme par ailleurs que son mandat concerne aussi l’occupation de la banque pour laquelle les activistes ont été acquittés.

Via son service de communication, Credit Suisse souligne bien que sa position «n’a pas changé» et qu’elle ne participera pas aux débats. Elle dit par ailleurs vouloir jouer «un rôle actif» dans la lutte contre le changement climatique. «La banque veut aligner son portefeuille de crédits sur les accords de Paris sur le climat et elle a récemment annoncé, dans le cadre de sa stratégie globale sur le climat, qu’elle ne financerait pas de nouvelles centrales électriques au charbon», met en avant son porte-parole Jean-Paul Darbellay.