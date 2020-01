Croissance et climat au coeur de la campagne pour le Conseil d'Etat

Un des trois sièges PLR du Conseil d’État est à repourvoir. L’élection de Jacqueline de Quattro au Conseil national l’a obligée à le laisser, c’est la Constitution cantonale qui le veut. Continuité politique, progression du PLR aux fédérales, respect de la minorité gouvernementale par le camp rose et vert… Les arguments ne manquent pas pour voir ce scrutin cantonal comme une échéance sans enjeu véritable. Pourtant, trois autres candidats partent à l’assaut de ce siège, empêchant une élection tacite de Christelle Luisier. Soutenue par le PDC et l’UDC, la syndique de Payerne et députée PLR de 45 ans est concurrencée par Juliette Vernier, Jean-Marc Vandel et Guillaume «Toto» Morand.

À 19 ans, Juliette Vernier déboule sur la scène cantonale pour représenter le mouvement de la Grève du climat Vaud. Choisie par tirage au sort, cette militante remet en cause un système qu’elle juge encore trop lent pour répondre à l’urgence climatique. Elle est soutenue par les Verts, les Jeunes Verts, les Jeunes socialistes, le POP et Solidarités. Jean-Marc Vandel, ingénieur en informatique de 51 ans, est le premier membre du Parti Pirate vaudois, né il y a neuf ans, à briguer un siège de conseiller d’État. Quant à Guillaume Morand, dit «Toto», il reprend les armes électorales, fort de la sauvegarde de la forêt du Flon en 2019. Le commerçant est pour la troisième fois candidat indépendant, porteur d’un discours anticroissance. Notre débat les a réunis durant nonante minutes avec des échanges vifs, dans une ambiance de confrontation parfois dure.

La croissance et la démographie

La population vaudoise augmente sans cesse. Jusqu’où le Canton peut-il aller?

Guillaume Morand: C'est un sujet tabou pour le gouvernement. Vaud a une forte croissance depuis une quinzaine d’années, avec cette politique assez accommodante envers les multinationales. Le Canton arrive aux taux les plus bas de Suisse romande. Cela fera venir davantage d’entreprises pour arriver à 200000 personnes de plus. Plein de signes montrent un ras-le-bol de la population. Il y a une entente entre le PLR et le PS. Le mouvement pour la forêt du Flon ou le refus de nouveaux quartiers sont des signes du ras-le-bol. Si je suis élu, j’essaierai de convaincre de planifier une remontée des taux d’impôt.

Christelle Luisier: Si on parle de décroissance, du gaspillage et de décroissance de l’utilisation des ressources naturelles, je suis tout à fait d’accord. Mais pas si on parle de décroissance économique: c'est la récession, la perte d’emplois, moins de rentrées fiscales et moins d’argent pour une redistribution des richesses. Je souhaite un canton qui se développe harmonieusement, qui allie développement et qualité de vie. Le développement, c’est l’emploi, les logements, les infrastructures. La qualité de vie, c’est la préservation des terres agricoles et de la nature, c’est la cohésion sociale.

Pour la Grève du climat, la décroissance se limite-t-elle à celle du gaspillage ou êtes-vous favorable à la décroissance économique?

Juliette Vernier: C’est la décroissance économique avec, non pas la décroissance du gaspillage, mais celle de nos ressources. Notre système économique est basé sur le pétrole et il n’y en aura plus dès 2050. Je connais ce chiffre depuis mes 12 ans. Il faut revoir notre système. Ça me fait peur! En 2050, quand j’aurai 50 ans, j’aurais peut-être des enfants! On ne peut pas continuer comme ça! Entre 2008 et 2016, il y a 213,9 millions de réfugiés climatiques. La Suisse est un endroit extrêmement bien loti, parce qu’on n’a pas beaucoup de grandes catastrophes qui nous arrivent dans la gueule. Ces réfugiés climatiques ne vont pas pouvoir vivre dans leur pays dignement, ils vont venir ici.

Jean-Marc Vandel: Nous ne sommes pas pour la croissance, mais pour un développement humaniste encourageant les circuits courts et les échanges locaux. Une économie saine permet des programmes sociaux généreux, des actions concrètes qui vont au-delà des symboles. On ne doit pas toujours taper sur les milieux économiques. Ça doit profiter localement par des mesures, comme par exemple des monnaies telles que le Léman ou le Farinet, par l’encouragement de l’économie circulaire et du bénévolat, par la lutte contre l’obsolescence programmée et la consommation abusive.

Le climat

Il y a un décalage entre l’angoisse exprimée par la candidate de la Grève du climat et le discours des autres candidats sur les mesures à prendre, comme si les choses n’étaient pas aussi urgentes que le perçoit ce mouvement.

G.M.: Il y a urgence à ouvrir le débat sur cette croissance. Les infrastructures sont surchargées, les trains bondés, en retard. Sur les autoroutes, c’est tous les jours des bouchons partout, dans tous les sens. L’autoroute A1 jusqu’à Yverdon, c’est devenu comme Lausanne-Genève il y a dix ans. C’est un truc de fou.

Christelle Luisier, vous êtes dans un parti installé dans le système vaudois depuis les origines. Comment voyez-vous ce décalage entre la Grève du climat et les réponses que le système apporte?

C.L.: On doit trouver des solutions pour l’ensemble de la population, qu’il s’agisse de climat ou d’autres thématiques, comme la santé ou le système social. Ce mouvement des jeunes, on doit l’entendre. On l’a vu dans les rues, ça s’est transcrit dans les urnes. Le constat qu’il y a urgence est juste. Sur la nécessité d’avoir une neutralité carbone, on ne sera pas d’accord sur les dates. Le Conseil fédéral a parlé de 2050. C'est aussi la volonté sur le plan vaudois. Ça correspond au rapport du GIEC. Mais ce n’est pas parce qu’il y a urgence climatique qu’on doit s’asseoir sur les processus démocratiques.

J.V.: On est sur la courbe des 3,5 degrés supplémentaires. En 2050, la moitié de la population sera morte! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Accords de Paris, ça nous mène sur une ligne à 3 degrés. Nous voulons 1,5. On est déjà à 1,2. On n’a pas 30 ans pour faire ça. On a 9 ans. C’est le rapport du GIEC qui dit ça. Vous dites qu’on ne parle pas de la santé. Nous avons accepté les revendications de la grève féministe pour une croissance de l’éducation et des soins. Pour l’agriculture, il faut une agriculture 100% locale, avec les besoins de la population au niveau local. Pour ça, on voudrait refuser tous les traités de libre-échange pour que ça soit beaucoup plus accessible à la population et pour éviter la concurrence déloyale.

J.-M.V.: Concernant les accords bilatéraux, le Parti Pirate est pour la transparence, les consommateurs doivent clairement savoir ce qu’ils consomment, avec quel impact pour faire le choix de consommer sainement et écologiquement. Face à l’urgence climatique, je propose la neutralité carbone en 2030 avec des mesures contraignantes. On doit encourager les nouvelles technologies et la recherche, de manière à fournir des outils permettant de lutter contre le réchauffement. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables dans le monde d’aujourd’hui et on doit dénoncer ces excès.

G.M.: Ça me fait quand même un peu rigoler de voir que, grâce au mouvement pour le climat, tous les grands partis qui n’avaient pas tellement de fibre écologique disent que ça fait partie de leurs programmes. Ça fait sept ans que je me bats pour sauver le poumon vert du Flon. Je n’ai pas eu le moindre soutien du PLR.

C.L.: Les revendications du climat ont joué un rôle d’aiguillon. On doit transcender les clivages. La question du Plan climat mise en avant par Jacqueline de Quattro est une bonne idée. Il y a eu une loi sur l’énergie et une loi sur l’exploitation du sous-sol faites sous sa houlette. À Payerne, nous avons des projets de renaturation, de STEP intercantonale à 50 millions. On a installé un parc photovoltaïque de 38000 m2. Le PLR insiste sur la liberté et la responsabilité individuelle. Insuffisant. Les actions menées au niveau de l’État doivent l’être de manière encore plus volontariste. On doit mettre l’accent là où il y a le plus d’émissions de CO2, c’est-à-dire les carburants et les combustibles.

J.-M.V.: Le Parti Pirate parle de politique énergétique depuis 10 ans. Ça fait 8 ans que j’ai renoncé à la voiture. Dans ma société, nous avons un plan de mobilité douce qui fait économiser 6000 kilomètres par an. Ce n’est pas juste pour surfer sur la vague verte.

J.V.: On s’en fout de ce que les partis font aujourd’hui. Je n’ai pas l’impression que le PLR, il y a 3 ans, c’était «vive le climat». Je suis très contente de voir qu’on a encouragé pas mal de monde à faire ça. Nous, on n’est pas dans cette campagne pour être élus. On est dans une campagne combative. Nous ne pouvons laisser cette candidature PLR sans réagir. On s’est présentés pour faire une candidature combative, profiter des médias, porter un message. On espère juste que, peu importe qui sera élu, il y aura des actions concrètes. Avec des scientifiques issus du GIEC, nous avons fait un plan climat concret de 37 pages. On a passé trois mois, on était tous en burn-out.

Mais si vous étiez élue, vous accepteriez votre élection?

J.V.: Oui, c’est un risque que l’on prend.

La fiscalité

Les relations financières sont tendues entre l’État et les Communes. Quelles solutions sur la fiscalité et la péréquation entre Communes? Le taux unique pour toutes les Communes, ce n’est pas la seule mesure pour assurer l’équité et la clarté du système?

J.-M.V.: Il ne faut pas un taux unique pour respecter l’équité. Avec des Communes riches et moins riches, il est normal qu’il y ait une péréquation.

C.L.: Je suis au comité de l’Union des communes vaudoises et je suis syndique depuis 2011. Les Communes ont toujours soutenu la RIE III, pour autant qu’il y ait des compensations. Les gros problèmes des Communes, ce sont le coût de la facture sociale et un système péréquatif à bout de souffle, qu’il faut revoir. Je suis contre un taux unique, je suis totalement favorable à l’autonomie communale.

G.M.: Les Communes sont victimes de la double peine de la RIE III: hausse de la facture sociale et baisse de leurs recettes fiscales. Je l’avais prédit en 2017. Il faut revoir ce système de péréquation. Rolle misait tout sur les entreprises avec son parc technologique et refuse désormais de payer 16 millions de facture sociale. C’est du jamais-vu. C’est une révolte des Communes.

Alors pourquoi pas un taux unique?

G.M.: Je suis pour une harmonisation fiscale entre Cantons. Vaud fait 3 points de moins que Genève pour booster la croissance. Entre les Communes, il ne faut peut-être pas un taux unique, mais éviter de trop grosses différences.

C.L.: Ce n’est pas que depuis 2017 qu’il y a des soucis. C’est surtout la facture sociale qui pénalise les Communes.

G.M.: C’est le deal entre Broulis et Maillard: je fais ma RIE III et on monte la facture sociale.

J.V.: Je n’ai pas fait mon texte et mes notes seule. On a discuté pour avoir un point de vue convenant à tout le monde. Je porte la voix du groupe et pas la mienne.

Mobilité

Seul le PLR dit non aux transports publics gratuits.

Le syndic de Lausanne réclame un abonnement général à 100 francs pour les jeunes. Cette idée ou la gratuité sont-elles une réponse à l'urgence climatique?

Jean-Marc Vandel: La gratuité apporte des bénéfices, par la suppression de la billetterie. Les contrôleurs sont recyclés en accompagnateurs. À Dunkerque, après un an de gratuité, la fréquentation a grimpé de 85%.

Christelle Luisier: La gratuité, ça n'existe pas. Dans les zones rurales, les gens paient les transports publics via l’impôt et sont obligés d’avoir une voiture. Il faut augmenter l’offre, la vitesse, les cadences, l'interconnexion.

Guillaume Morand: Nos sociétés occidentales sont accros à la voiture. La gratuité totale serait un investissement pour l’abandonner. Les autoroutes coûtent des milliards. En plus, la voiture pèse lourd pour les ménages.

Juliette Vernier: Un abonnement général à 100 francs, beaucoup n’en ont pas les moyens. Le prix de l'abonnement voie 7 était favorable aux jeunes, il a beaucoup augmenté. La gratuité toucherait toutes les classes sociales et les générations.

Technologies

Des candidats prudents face à la crainte de la 5G

Le Conseil d’État a voulu mettre un coup de frein pour les antennes 5G. A-t-il eu raison d’essayer?

Jean-Marc Vandel: À titre personnel, je souligne qu’une enquête du «New York Times» montre que cette hystérie sur la 5G vient de Russia Today America, média qui a manipulé les élections aux États-Unis et diffuse des fake news. Mais vous pouvez aussi croire que tous les scientifiques mentent et complotent contre votre santé...

Guillaume Morand: Cette histoire de Russes et de complotisme, je n’en crois rien. Nous devons attendre une réponse claire du Conseil fédéral sur la santé.

Juliette Vernier: Que cela soit dangereux ou pas pour l’environnement et les gens, ce n’est pas le plus important. Pour communiquer entre eux, les gens ont le wi-fi et ils peuvent aussi se rencontrer, tout simplement. La 5G, ce n’est pas un progrès.

Christelle Luisier: Je suis plutôt pour la 5G, sachant qu’il y aura des applications, en médecine, pour les véhicules autonomes, etc. Mais il y a une grande peur de la population et il nous manque des éléments pour la rassurer quant aux effets sur la santé.

Institutions

Appel unanime à limiter les mandats des ministres.

Êtes-vous pour la limitation des mandats des conseillers d’État à trois législatures?

Guillaume Morand: Deux mandats maximum. Dix ans c’est déjà beaucoup. Avec des gens qui restent vingt ans comme Monsieur Broulis, a fortiori dans le même département, tout leur secteur est rempli de mystères. C’est plus sain et plus clair qu’il y ait un roulement.

Christelle Luisier: Ces règles doivent être instaurées dans les partis, pas sur le plan institutionnel. À titre personnel, je suis plutôt favorable à une limitation à trois mandats. Mon parti mène une réflexion, nous verrons ce qui va en sortir.

Juliette Vernier: Nous n’en avons pas parlé, mais vu que nous sommes pour une candidature collective, je pense que la plupart d’entre nous dirait qu’un seul mandat suffirait. D’autant qu’il faut amener de nouvelles idées régulièrement.

Jean-Marc Vandel: Je suis pour une limitation à deux mandats. Effectivement, le pouvoir corrompt. Dans certains systèmes, on limite le nombre des mandats des présidents, donc on peut aussi le faire pour des ministres cantonaux.