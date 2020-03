«Dans l'espace, le confinement est extrême, mais il est volontaire»

Au dernier pointage, mercredi après-midi, près d’un tiers de la population mondiale était appelée à ne pas sortir de chez elle. Soit quelque 3 milliards de personnes (!) pour qui le confinement constitue une épreuve inédite à laquelle elles n’étaient pas préparées. Mais avec laquelle il s’agit désormais de composer tant bien que mal.

Pourtant, à y regarder de plus près, il existe une infime partie d’entre nous pour qui la donne n’est pas une nouveauté. C’est notamment le cas des astronautes: maîtres ès confinements s’il en est. L’Agence spatiale européenne (ESA), dont une partie des entraînements vise à maîtriser ces conditions extrêmes, se propose donc de donner un coup de main «à tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale ou qui sont en quarantaine».

Conférence sur internet

Ce jeudi, dans le cadre d’une session inédite diffusée sur internet (dès 19 h en version française), les astronautes stars de l’ESA, Jean-François Clervoy, Thomas Pesquet et Tim Peake en tête, évoqueront leur expérience, les techniques qu’ils ont développées pour tenir le coup en espace confiné et les leçons qu’ils ont retenues de la vie dans l’espace. Certains n’ont pas attendu.

Il y a quelques jours, le Français Thomas Pesquet, six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS) entre 2016 et 2017 au compteur, s’est fendu d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il livre ses conseils pour affronter les périodes d’isolement.

Tuto confinement par un astronaute ???? ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé ???????? #quarantinelife #confinementtotal pic.twitter.com/zyWByrpO3j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 16, 2020

À sept dans un cockpit

En terres vaudoises, il en est également un qui est rompu à ce genre de huis clos: Claude Nicollier. Unique Suisse à s’être rendu dans l’espace, l’ancien astronaute a passé au total quarante-trois jours répartis en quatre missions en orbite terrestre dans les années 1990, notamment pour des travaux de maintenance sur le télescope Hubble. Autant dire que le confinement, il connaît.

«Dans la navette, nous étions sept à devoir nous partager un espace de la taille d’environ deux cockpits d’un avion de ligne moderne. Cela fait beaucoup de monde au même endroit et nous n’étions jamais seuls. Contrairement à l’ISS, qui est cinquante fois plus grande, les navettes ne disposent d’aucun endroit privatif», se souvient Claude Nicollier.

Particulièrement éprouvantes, ces conditions n’ont, semble-t-il, pas affecté le professeur de l’EPFL. «Dans l’espace, le confinement est extrême, mais il est volontaire. C’est notre métier. En ce sens, l’isolement que j’ai connu est extrêmement privilégié. C’était notre place de travail et nous avions choisi cette situation pour laquelle nous avions été préparés durant des mois. Le confinement n’était donc pas un problème insurmontable et nous n’avions d’ailleurs pas tellement le temps d’y penser, nous travaillions entre douze et treize heures par jour», se souvient l’astrophysicien, qui n’a souvenir d’aucune tension à bord. «Nous avions entre une heure et demie et deux heures de libre par jour et, grâce aux larges fenêtres de la navette, pouvions observer la Terre et les étoiles comme peu de gens en ont l’occasion avant d’aller au lit et d’accrocher notre sac de couchage sur l’une des parois de la navette ou au plafond.»

Mot d’ordre: la discipline

Classé parmi la population à risque, le scientifique de 75 ans est aujourd’hui confiné chez lui, dans la région de Cossonay, d’où il donne ses cours en ligne. Éloigné de ses deux filles qui lui manquent, Claude Nicollier reproduit ce qu’il a vécu dans l’espace pour tenir: la discipline et l’organisation. «Le confinement qui nous tombe dessus et que personne n’avait vu venir est incomparable à celui que l’on connaît dans l’espace. Mais j’essaie d’organiser mon existence de la même façon: je planifie mes activités. Je fais de l’exercice, je marche, je lis beaucoup et j’aide mes petits-enfants à faire leurs devoirs de mathématiques et de physique, je contribue à la vie de famille de façon différente. La situation actuelle est difficile, mais nous en sortirons grandis.»