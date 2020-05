De l’ardeur au menu des restaurants qui rouvrent

La cultissime Fourchette de Vevey, symbole d’une ville dont l’économie passe aussi par l’alimentaire, a sans doute eu les dents qui ont grincé face à tant de bizarreries! Ces gens qui mangent dehors, dans l’herbe, sur les bancs, sur les murets des quais, interdits de restaurants tous fermés depuis huit semaines.

Samedi, c’était encore la règle, un couple avouant s’être bien habitué à ces pique-niques alors que, plus loin, deux amies débattent de leur intention de retourner s’attabler au resto… ou pas? «Tout dépendra de la convivialité, on n’a pas tellement envie de se retrouver dans une forêt de plexis.»

Le cloisonnement, «notion contraire à l’esprit du bistrot», c’est justement ce que Frédéric Amstein ne veut pas. Préparant l’ouverture attendue de ce lundi, le patron du Cep d’or est en train de délier les chaînes du mobilier de sa terrasse sur la place du Marché. «Confiant quand même, ça ira crescendo!»

Une rue plus loin, Fabrizio Nocente a lui aussi envie d’y croire, affairé sur la devanture du Central pour le rendre plus visible. «Le trac? On l’a bien sûr et plus intense encore qu’à l’ouverture fin 2018. Mais on est prêts et on va continuer à faire des plats à l’emporter pour compenser un peu les tables qui vont nous manquer.»

Le Comelon Burrito Bar de Vevey en chantier samedi. Les patrons ont choisi de faire l’impasse sur les tables et de poser des plexiglas le long de l’espace de service.

Tiziana Grand-Cellier, elle, n’a carrément plus de places assises! À l’intérieur du Comelon Burrito Bar, les grandes manœuvres sont en cours. Menuiserie. Installation de plexiglas. L’espace se métamorphose.

«Et oui… assume-t-elle dans un sourire, on passe des 32 places assises d’une ambiance latino caliente à zéro. Pour plaisanter, je me dis qu’après le concept Fevi-2019, on met en place le concept Covid-19 qu’on n’espère pas définitif. En attendant, on a choisi cette solution radicale, préférant faire bien des plats à l’emporter, même si c’est un manque à gagner, plutôt que de voir nos clients manger stressés. D’ailleurs, je suis curieuse de savoir si de nouveaux concepts ne vont pas émerger de cette situation!»

Assurer, rassurer

Sans avoir l’intention de bouleverser une pinte qui a ses habitudes – et surtout ses habitués – Yan Décosterd y réfléchit pour sa cuisine du Torrent à Tavel. «J’ai réduit un peu l’offre, ce qui va me permettre de changer plus souvent.» Dans l’établissement montreusien, tout est en place pour faire grimper la confiance à son maximum, points de désinfection, panneaux explicatifs, formulaires pour ceux qui aimeraient laisser leurs coordonnées et être avertis au cas où.

«Vendredi soir, on est complet, c’est beau, se réjouit la propriétaire, Sandrine Monney, même si on a réduit de 50 à 24 couverts». Les horaires, aussi, ont été revus à la baisse avec une inconnue supplémentaire pour le midi: «Les entreprises autoriseront-elles leurs ouvriers à manger au restaurant?»

Le Frogs and Roses à Estavayer. Photo: Jean-Guy Python

S’il n’a pas choisi l’option plexi, la trouvant comme beaucoup très onéreuse (au Frogs and Roses à Estavayer, les Aebischer ont opté pour les rideaux de douche transparents, adoubés par leur faîtière), Yan Décosterd connaît sa leçon. Contacts limités au service, port du masque même en cuisine où il est seul, désinfection systématique pendant le service et entre chaque client.

«On veut que les gens puissent revenir, confiants, c’est un moment de convivialité qu’ils viennent chercher! Et nous, on essaie d’avoir des perspectives.» Il n’y aura donc pas de vacances cet été. «Yan Décosterd, et sa compagne officiant au service, nous les ont offertes. Voyez, appuie la propriétaire, c’est aussi ça la solidarité.»

Dans sa cuisine du Pont de Brent, Stéphane Décotterd a gagné en liberté et beaucoup travaillé sur les herbes sauvages pendant le confinement.

Le Pont de Brent ne s’évadera pas non plus cet été, déjà trop heureux de rouvrir avec un carnet de réservations trusté par les fidèles de Stéphane Décotterd. Travaillant avec les produits de saison, le chef a eu dix petits jours pour créer sa nouvelle carte. Les plats ont été testés jeudi, vendredi la brigade a lancé les préparations, les mesures sanitaires sont en place, il n’y a plus qu’à…

«On était un peu soucieux de voir comment les gens allaient réagir, c’est vrai, mais ils nous démontrent qu’ils sont contents de revenir. La première semaine on est complet avec 22 couverts contre 38 à 40 avant.» Un indice pour Stéphane Décotterd que le prix d’un resto, gastro ou autre, n’est pas forcément un frein dans une société économiquement malmenée.

«Les vacances lointaines entre parenthèses, les gens conserveront un budget loisirs. Et, conclut-il, les restaurants sont des endroits où on vient s’évader et passer un moment hors du temps.»