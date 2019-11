De l’austérité des maths aux fastes de la Coupole, sans s’énerver

À 50 ans, François Pointet s’apprête à entrer au Conseil national dans les rangs des Vert’libéraux. Il ne lui aura pas fallu des lustres avant de conquérir l’une des 200 places sous la Coupole, si chère en démocratie. C’est peut-être l’avantage d’être membre d’un petit parti plébiscité par la vague écologique. Mais l’homme a su convaincre par sa constance et son travail de bâtisseur à l’intérieur de sa formation.

Le visage éclairé d’un petit sourire tranquille, François Pointet raconte qu’il a pris les décisions de son existence au fil des opportunités qui se sont présentées. À chaque tournant, il a insisté et goûté la saveur du travail approfondi. «Je démarre gentiment, dit-il, puis je me consacre intensément.»

Né dans une famille où le père est gendarme et la mère employée de commerce, il suit ses écoles sur la Riviera avant d’entrer à l’Université de Lausanne, en mathématiques. En 1997, il obtient son doctorat avec une thèse intitulée «Contours apparents et dualité d’hypersurfaces, deux approches d’un problème de reconstruction». «C’est de la géométrie différentielle, explique-t-il. Il s’agit de reconstruire une surface à partir de projections.» Ce travail de raisonnement pur lui plaît: «On est assez seul lorsqu’on rédige une thèse en mathématiques.»

Cela ne l’empêchera pas de rencontrer sa femme Nicole à la faculté. Il concède que le monde à part des maths a des côtés confortables. Avec ses camarades, ils étaient les derniers à se mobiliser pour une cause ou une autre, contrairement aux enflammés des sciences humaines. Il part ensuite en post-doc à Cologne pour continuer sur la géométrie différentielle: «Je me destinais à une carrière académique.»

Mais une opportunité se présente. Il quitte l’Allemagne et se fait engager à Zurich comme développeur informatique: «À l’époque, les entreprises étaient prêtes à prendre des gens sans expérience.» Il construit désormais des logiciels pour le secteur bancaire. Nicole est à ses côtés.

Une pente à gravir

Leur première fille, Cloé (sans h), naît en 1999. L’appel de la Suisse romande et du retour vers les grands-parents se fait sentir. L’année suivante, François Pointet entre chez INSER SA, une PME spécialisée dans l’informatique géographique, au Mont-sur-Lausanne. Il y travaille toujours et en est devenu l’un des deux sous-directeurs. Il y affectionne l’ambiance et les conditions de travail: «C’est un îlot soumis à la concurrence comme toutes les autres PME. Mais à l’interne les relations sont familiales et de confiance.»

À côté du travail, François Pointet est «un électeur assidu». À Jongny, où il habite depuis le milieu des années 2000, Nicole Pointet (devenue prof entre-temps) est aussi municipale. Des envies de politique naissent. «Je votais alternativement libéral et écologiste, poursuit-il. Lorsque Écologie Libérale (ndlr: ancêtre des Vert’libéraux) est arrivée, j’ai décidé de soutenir le mouvement.» Commence alors son périple dans la sphère cantonale. En 2011, emmené par Isabelle Chevalley, il se lance dans sa première campagne aux élections fédérales. Se faire prendre en photo, poser des affiches, tenir des stands, aller à la radio: il doit sortir de sa réserve. «J’ai dû faire un effort.» Conscient de la pente à gravir, il s’inscrit aux cours du parti. Posture face aux médias, jeux de rôle: François Pointet prend. En 2014, il devient président du parti et prépare le «cycle complet» des élections, fédérales en 2015, communales en 2016, puis cantonales en 2017.

La brièveté du matheux

Cette année-là, il est élu au Grand Conseil, où il cultive ses deux thèmes fétiches: l’écologie et le libéralisme. Il parle d’une bonne première expérience parlementaire où «les gens se parlent de manière raisonnable». Les médias lui reprochent pourtant de ne pas y flamboyer: «J’ai tendance à être bref dans mes interventions. En maths, on vous apprend cela. Lorsque vous écrivez un article, on vous demande d’aller à la synthèse. Et puis, je me suis beaucoup consacré, en tant que président de parti, à la stratégie électorale. C’est un travail de l’ombre.»

Bientôt, François Pointet foulera les tapis moelleux à l’entrée du Palais. Au moment d’évoquer son élection, il s’illumine: «Ffffff, souffle-t-il. Je vais faire partie des électeurs du Conseil fédéral. Il y a là une grande symbolique.» Isabelle Chevalley, seule Vert’libérale romande jusque-là, se réjouit de siéger avec celui qu’elle a connu à l’université déjà: «François est quelqu’un de posé et de réfléchi. À ce titre, nous nous complétons.» La conseillère nationale valorise ce partenaire «apaisant» qui sait toutefois dire les choses: «Il peut être très dur tout en restant très calme.»

Derrière ses airs placides, le personnage semble cacher une volonté de fer. Lorsque nous lui demandons quels sont ses moments de farniente, il prend une très brève pause et nous regarde bien dans les yeux: «Mes journées vont de 5h à 23h», dit-il en marquant l’écart d’un geste de la main. Durant ce laps de temps, pas de place pour une soirée télé: travail, sport (vélo en particulier), vie sociale, recherches de bons plans pour être écolo.

Celui qui fut Sauterelle à la Fête des Vignerons s’élance ravi vers Berne. Avec Nicole, des discussions ont eu lieu en amont: pour compléter son réseau et favoriser le «contact avec les gens» (il parle allemand), François Pointet restera dans la capitale durant les sessions. Le programme s’annonce chargé.