De la vapeur sèche pour remplacer le glyphosate

Difficile de se passer des herbicides

À la Haute École de viticulture de Changins, on teste aussi les différents moyens de se passer des herbicides. Chargé d’enseignement et de recherche, Matteo Mota n’avait pas encore connaissance de la machine à vapeur sèche. «Avec sa consommation limitée en essence et en eau, c’est une alternative qui paraît intéressante et je serai tenté de réaliser des essais», dit-il après avoir consulté la documentation disponible.



Toute novatrice qu’elle soit, cette alternative ne constitue toutefois qu’une méthode supplémentaire, estime le chercheur, dans la lutte contre les plantes indésirables. «C’est très difficile d’être aussi efficace que le glyphosate, regrette-t-il. Mais si on arrive à une interdiction dans quelques années, il ne faudra pas interdire que celui-ci car on risque de retrouver d’autres produits, plus nocifs que le glyphosate, dans la nature.»



Pour l’heure, l’abandon du chimique a pour effet d’induire un changement de philosophie: certaines zones ne sont simplement plus désherbées. Et on retrouve le chemin du désherbage mécanique: brosses, lames ou rouleaux montés sur des machines ou retour au bon vieux raclet. Le traitement thermique s’est également développé, soit par projection d’eau bouillante ou de vapeur (traditionnelle et, maintenant, sèche). On a pu voir des employés communaux manier le chalumeau, mais la consommation de gaz qu’il implique le rend peu adéquat.



À l’inverse, la cryogénie est aussi expérimentée, tout comme le traitement par courant électrique. Au final, il semble bien qu’aucune méthode ne remplace, à elle seule, les herbicides. «À Changins, nous avons une approche pluridisciplinaire qui étudie les avantages et inconvénients de chaque méthode», dit Matteo Mota.