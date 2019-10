«De rage, le poseur d'affiches a piqué mon natel»

Après le tranquille poseur d’affiches UDC au volant d’une voiture des Hauts-de-Seine, voici celui, revêche, de Normandie. Mais peut-être est-ce le même? Les articles du «Temps» et de «24 heures» publiés mardi et mercredi ont fait sortir de son silence le pédiatre Bernard Borel, candidat POP aux élections fédérales. Il a eu une altercation avec l’un de ces mercenaires du militantisme, rémunérés par certains partis politiques pour accrocher des affiches au bord des routes.

«Il y a trois semaines à Bex, j’ai aussi vu deux hommes de couleur installer des affiches pour une candidate UDC. Ils se déplaçaient avec une voiture immatriculée en France. Ça m’a fait rire, venant de ce parti (ndlr: prônant la préférence nationale à l’embauche), et j’ai pris une photo de la scène.» Comme d’autres internautes taquins l’ont fait ces derniers jours.

Colère noire

Mais les choses se gâtent. «Celui qui était au volant de la voiture m’a vu. Il est entré dans une colère noire et a crié: «Qu’est-ce que tu fais, là?» relate le popiste. «J’ai essayé de discuter, mais c’était impossible. Il a pris mon natel des mains, je lui ai dit que c’était ridicule, qu’il était en train de me le voler, que j’allais devoir le signaler à la police. Mais il n’a rien voulu entendre et tous deux sont repartis en voiture.»

Le pédiatre s’est donc rendu au poste de Bex pour déposer une plainte. «Pendant que j’expliquais la situation aux policiers, le poseur d’affiches est arrivé pour me rendre le natel. Par esprit de conciliation, j’ai accepté d’effacer la photo. Mais j’ai demandé à la police que cet événement soit protocolé d’une manière ou d’une autre, pour en garder une trace.» En sortant, l’ancien député a tout de même photographié la voiture, parquée. Sa plaque minéralogique indique qu’elle vient du Calvados, en Normandie. À 700 km du Chablais, en gros.

Bernard Borel précise qu’il n’a pas voulu médiatiser cette histoire qu’il juge «anecdotique». Mais les articles récents l’ont fait réagir. «Je crois à la bonne foi de l’UDC, dont les candidats sous-traitent leur affichage personnel à une société suisse, sans savoir qui exactement exécutera cette tâche.» Cette histoire questionne davantage le recrutement dudit sous-traitant. Selon toute vraisemblance, il s’agit toujours de l’association INCOP Suisse. Contactée, celle-ci indique «ne pas pouvoir confirmer les faits». «Nos collaborateurs et moi-même sommes régulièrement pris à partie et harcelés par des citoyens en nous voyant faire un travail pour lequel nous avons reçu un mandat, poursuit le président Franck Tessemo. Ces événements se sont toujours très bien terminés à l'amiable et en accord entre les deux parties.»

Spécialisée dans la récolte de signatures, la distribution de tracts et l’affichage électoral, INCOP Suisse a été mandatée par «plusieurs partis politiques», dont certains candidats UDC au travers de leur directeur de campagne. L’association avait indiqué que le poseur d’affiches photographié avec une voiture de la région parisienne était bel et bien Français, mais «habite à Lausanne depuis longtemps, au bénéfice d’un permis B».

Quant à la voiture, elle lui aurait été prêtée par un garagiste français, la sienne étant en révision. Celle-ci aussi a des plaques françaises, selon les explications fournies, mais «une procédure d’obtention de plaques suisses» serait en cours. INCOP affirme ne travailler qu’avec des personnes «en règles et déclarées».