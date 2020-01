Décrié dans sa commune, Yves Ravenel quitte son poste de syndic

«Je quitte mon poste de syndic avec effet immédiat», a annoncé Yves Ravenel à «24 heures», vendredi matin. «J’ai pris une semaine de réflexion et après trente ans de politique, c’est bon, je tourne la page, explique-t-il. Je vais me consacrer à ma santé, à mes proches et à ma vie de tous les jours». Le 13 janvier dernier, il avait démissionné de la présidence du Grand Conseil et de son mandat de député UDC, suite à la révélation de sa condamnation pour menaces qualifiées et tentatives de menaces qualifiées envers sa future ex-épouse. Il n’a pas souhaité faire de commentaires sur l’abandon de son dernier mandat politique.

Car dans sa commune aussi, sa situation était devenue inconfortable. Face aux rumeurs nées de la lettre d’un corbeau et suite à sa condamnation, la Municipalité attendait sa séance de lundi prochain pour parler avec lui de son avenir à la tête de la commune. Or sa démission arrive le jour-même où la presse locale, ainsi que les deux conseillères d’Etat Nuria Gorrite et Béatrice Métraux, reçoivent une lettre signée de «citoyennes et citoyens de Trélex» réclamant son départ, car «bon nombre d’habitants, d’élus communaux et municipaux savent parfaitement que M. Yves Ravenel a enfreint sciemment la loi alors même qu’il devrait être un exemple pour les citoyens de sa commune».

Remontant à l’époque où Yves Ravenel était encore municipal, l’affaire avait provoqué un certain malaise au sein de l’Exécutif de Trélex. Ayant construit il y a quelques années une villa à côté de celle de ses parents, il avait aménagé dans les deux bâtiments de trop grandes surfaces habitables par rapport aux possibilités offertes en lien avec une exploitation agricole. Les constructions hors zone à bâtir peuvent en effet admettre un logement pour la famille de l’exploitant, un autre pour des employés et un autre pour les parents à la retraite, mais seulement sur autorisation du Service du développement territorial (SDT), qui décide de la surface en fonction de la viabilité de l’exploitation, de la taille de la famille, du personnel et du cheptel.

«Nous avions alerté le SDT et ce dernier avait fixé un délai pour régulariser la situation. Quand je suis parti, en juin 2016, le dossier était en cours», se rappelle l’ancien syndic de Trélex, Antonio Bilardo. «Suite à notre intervention, les aménagements illicites avaient été remis en état et le permis d’habiter avait été délivré en juillet 2016», confirme Patrick Genoud, porte-parole du SDT.

Mais en mars 2019, la Municipalité de Trélex recevait la lettre d’un corbeau mécontent de savoir que la commune devait payer 25 000 francs pour la réception du futur président du Grand Conseil. Elle mentionnait que celui qui était devenu syndic était à nouveau en situation irrégulière, notamment en louant des locaux sous sa maison sans permis d’habiter, et qu’il existait une plainte pénale pour violence domestique.

«Ce dernier élément relevait de la sphère privée. Mais nous avons alerté la préfecture qui est intervenue parce que une personne logeait chez le syndic dans un local non habitable», explique Pierre Hofmann, le doyen des municipaux. Jérôme Ravenel, qui assumait le gros de l’exploitation depuis que son père avait gravi les échelons de la politique, expliquait qu’ils avaient logé un temps un remplaçant car lui-même, souffrant de deux hernies discales ne pouvait pas travailler. Municipale de l’urbanisme, Evelyne Vogel confirme que M. Ravenel avait totalement régularisé la situation en avril dernier, bien avant son accession au perchoir du Grand Conseil.

En démissionnant avec effet immédiat, Yves Ravenel coupe court au pénible débat qui attendait les autorités communales.