Dénoncé pour un jouet «tueur de zombies»

À l’heure où la révision de la loi sur les armes déchaîne les passions, Sébastien* s’invite malgré lui dans le débat. Une instruction a été ouverte la semaine passée par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois contre cet habitant du Chablais, qui tient à garder l’anonymat. La raison: le «jouet» qu’il a importé des États-Unis, le célèbre «Not a Flamethrower» d’Elon Musk, surnommé par le créateur de Tesla «tueur de zombies», s’apparente à une arme et aurait dû faire l’objet d’une demande de permis individuel.

«J’ai commandé ce gadget il y a un an, parce que je suis un geek et que je suis ce que fait Elon Musk avec sa Boring Company, raconte Sébastien. Je n’ai jamais imaginé que cela pourrait être considéré comme une arme…» Le Vaudois, au casier judiciaire vierge, est par ailleurs détenteur d’un permis pour un pistolet, qu’il utilise à la société de tir à laquelle il est affilié. Il a appris qu’il aurait dû faire une demande de permis par une lettre envoyée par l’Administration des douanes, et justifiée par Fedpol, un mois après la livraison de son colis.

Considéré comme une arme

Contacté, le Ministère public d’arrondissement, saisi de l’affaire, n’a «pas de commentaire à faire sur le sujet pour le moment». L’instruction vient d’être ouverte et la décision ne sera pas rendue avant un bon mois. Outre-Sarine, un autre citoyen suisse a rencontré le même problème, apprend-on dans «20 Minuten». Il n’a en revanche jamais reçu sa commande, confisquée par l’Administration fédérale des douanes. Qui lui a appris, via son porte-parole David Marquis, que «si l’importation d’armes factice n’est pas accompagnée d’une licence, cela est considéré comme une violation de la loi sur les armes». Et qu’il risquait une amende voire une inscription dans le casier judiciaire.

En effet, depuis 2008, une ordonnance sur la loi sur les armes (LArm) prévoit que «les armes factices, les armes d’alarme et les armes softair, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence» y sont assimilées (art. 4, al. 1, lettre g). Aucun lance-flammes n’apparaît à proprement parler dans la longue liste établie par l’administration.

Dans son boîtier blanc très californien, le «Not a Flamethrower» de la Boring Company fait surtout penser à un jouet de luxe. Au mieux à un accessoire de «Star Wars». De plus, le modèle reçu par Sébastien fin décembre n’a jamais pu être utilisé. La bonbonne de gaz vouée à produire la flamme était absente de la boîte et Sébastien n’a pas trouvé d’équivalent dans le commerce ici. «Un billet de 10 francs suisses était joint à l’envoi, à l’intérieur du boîtier», raconte-t-il, amusé d’imaginer la firme californienne aller retirer les petites coupures à l’ATM du coin.

«Ceci n’est pas une pipe»

Le billet jaune flambant neuf était collé sur une note indiquant que les avocats de la compagnie américaine avaient parlé, que le gaz ne pouvait pas être envoyé en dehors des États-Unis et que chacun devrait trouver une telle bonbonne dans le commerce indigène. C’est aussi à la lumière de cet avis de droit, et pour contourner les douanes, que le «Flamethrower» avait été rebaptisé un mois après sa vente à la façon du «Ceci n’est pas une pipe» de Magritte. En mai, les acquéreurs ont dû signer en ligne des «conditions générales» sous forme de questionnaire à choix multiples humoristique. Et en octobre, un mail leur conseillait de «respecter la loi» de leur pays, sans autre précision.

Sur Twitter, le sulfureux Elon Musk n’avait pas résisté à commenter la précaution légale: «J’aurais plus peur d’un couteau à steak.» Sur le web, un groupe de Texans, visiblement épris de matériel militaire, moque aussi la portée du chalumeau (environ 2 mètres) muskien. Dans une vidéo, ils lui font passer un test comparatif avec un «vrai» lance-flammes. Autant dire que le gadget ne fait pas le poids.

Sébastien ne sait pas ce qui l’attend. Il redoute qu’on lui reproche d’avoir commis une infraction. Dans l’intervalle, il va déposer une demande de permis tardive pour se prémunir d’éventuelles poursuites. Il craint aussi que l’objet, qui lui aura coûté 667 dollars en tout (dont 167 de frais d’envoi), lui soit retiré. «En commandant ce «collector», je savais que je ne perdrais pas mes ronds. Qu’au pire je pourrais facilement le revendre.» Sur eBay, un des 20'000 exemplaires vendus en un éclair début 2018 est en vente pour la modique somme de 40'000 dollars…

*Nom connu de la rédaction (24 heures)