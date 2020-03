Dépanneurs en tous genres au front

Toilettes bouchées, vélo électrique défectueux, routeur internet en panne… il faut réparer d’urgence. Les restrictions sur les contacts rendent la chose plus complexe qu’en temps normal. Mais il existe des solutions.

Électricité et plomberie

Une grande partie des entreprises vaudoises actives dans le bâtiment ont renoncé au travail sur les chantiers. Mais beaucoup restent à l’écoute des besoins des habitants qui auraient des soucis d’électricité, de plomberie ou encore de chauffage dans la fraîcheur printanière. «C’est plus compliqué. Mais bon nombre d’entreprises acceptent les interventions urgentes et nécessaires», déclare Jacques-Olivier Georges, secrétaire général de l’Association vaudoise des électriciens.

Un responsable de Home-Électricité, à Lausanne, raconte les précautions prises. «Masques, gants, et après, on se désinfecte», relève-t-il. La procédure est plus lourde: poser des questions au client sur l’état de santé, garder la distance ou demander le vide dans la pièce où se déroule l’intervention.

Du côté des installateurs sanitaires, une entreprise comme Ducret Frères, à Corsier-sur-Vevey, spécialisée dans le débouchage des canalisations, est prête à toute action d’urgence. Moyennant un questionnaire serré en cas de suspicion de maladie. Et si un habitant est infecté? Le dépannage est entrepris avec précaution. Par exemple, l’occupant doit se tenir à l’écart. Et, alors que tout le monde court après du matériel de protection, l’entreprise dispose de tout ce qu’il faut: «Nous avons des masques à filtre à charbon, des habits de protection et des gants. Nous avions du stock car nous intervenons régulièrement dans des espaces confinés ou en lien avec les eaux usées. Le prix n’est pas majoré si nous devons nous équiper.»

Véhicules en panne

Les ateliers de réparation de moyens de transport sont expressément autorisés à fonctionner. Et le TCS assure les dépannages sur les routes, en appliquant les règles d’hygiène de l’OFSP. L’organisation propose la gratuité à tous les soignants. N’est-ce pas un coup de marketing pour attirer de nouveaux adhérents dans l’avenir? Le TCS s’en défend et invoque la solidarité: «Dans le contexte de pandémie que nous connaissons actuellement, nous considérons qu’il est de notre devoir d’offrir ce service à notre personnel médical.»

L’Association transports et environnement (ATE), elle, se positionne dans un autre domaine, celui des vélos, électriques ou non. Sur ses sites internet cantonaux, elle tient une liste de réparateurs qui reçoivent sur rendez-vous puisque leurs magasins ne peuvent être ouverts. «Le vélo devient un moyen de transport attrayant vu que les transports publics réduisent leur offre et qu’il vaut mieux éviter la promiscuité», relève ainsi Jean-Claude Zimmermann, de Zim’s Bike, à Lutry. Pour l’ATE, les vélos électriques «sont appelés à jouer un rôle particulièrement important dans la période actuelle». Mais l’organisation estime que «le vélo «sportif» devrait par contre être limité, tout comme les tours «sportifs» à moto ou en voiture».

Informatique et internet

Pour le télétravail et le divertissement, l’informatique s’impose. Mais les dépannages à domicile ne sont guère réalisables. Renseignement pris auprès des autorités, Gregory Mayor, informaticien à Yverdon, a dû y renoncer. Une partie de la clientèle est âgée et à risque. Respecter les distances est impossible: «Placer deux personnes devant un écran d’ordinateur, pas terrible, en matière de distance de sécurité d’au moins 1,5 m.» Tant qu’internet fonctionne, le dépanneur peut agir à distance. Et quand le routeur lâche? L’intervention à domicile est envisageable, assure par exemple Swisscom. En respectant les consignes d’hygiène.