Député UDC et policier, il employait la nounou au noir

Philippe Ducommun n’en mène pas large. À double titre. Déjà en sa qualité de député UDC qui, par le passé, était monté aux barricades suite à des soupçons de travail au noir à Lausanne. Puis en sa qualité d’inspecteur de police judiciaire dans la capitale vaudoise. La condamnation contre laquelle il vient de renoncer à recourir la fiche plutôt mal: il a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers pour avoir employé une nounou équatorienne sans autorisation. «Je le regrette amèrement. Parce que j’ai été pincé? Non. C’était vraiment une connerie. J’ai été négligent. J’aurais dû me montrer plus curieux», confesse celui qui est aussi conseiller communal à Lausanne.

Les faits incriminés remontent à 2013. Cette année-là, de janvier à décembre, une nounou équatorienne avait été engagée pour s’occuper du fils de Philippe Ducommun et de sa compagne, elle aussi équatorienne. «C’est mon amie qui s’était occupée de tout. Je ne savais pas que cette personne était sans statut en Suisse. La nounou veillait sur mon fils entre une demi-journée et deux demi-journées par semaine, ce n’était de loin pas un emploi à temps complet», témoigne le député.

Dénoncé par un autre UDC

La nounou était payée 10 francs de l’heure et rémunérée de la main à la main. Un coup de canif à la loi qui aurait pu rester caché si des membres de l’UDC ne s’étaient pas livrés à un règlement de comptes une année plus tard. «J’ai été dénoncé à ma hiérarchie, directement auprès du commandant de la police de Lausanne, par un ancien conseiller communal UDC.» Ambiance.

«Nul n’est parfait et aujourd’hui, je reconnais ma négligence»

L’amie de Philippe Ducommun a été entendue comme prévenue par la police cantonale. Il le sera à son tour devant le Ministère public central qui, après instruction, a rendu une ordonnance pénale en juillet 2016. Philippe Ducommun et sa compagne ont été reconnus coupables d’emploi d’étrangers sans autorisation. Il écope de 120 jours-amendes, avec sursis de 2 ans car sans antécédents judiciaires, le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs. Il reçoit également une amende de 2400 francs et devra s’acquitter de près de 1000 francs de frais de justice.

Il accepte sa condamnation

Dans un premier temps, Philippe Ducommun a recouru contre cette ordonnance. Une nouvelle audience au Tribunal de police est prévue à la fin du mois de juin. Il ne s’y rendra pas: il a retiré son opposition cette semaine. Sa compagne s’y rendra seule. «Pour ma part, après réflexion, je ne tiens pas à aller plus loin. Je vais accepter ma condamnation.» Selon lui, le procureur général adjoint qui s’occupe de son affaire, et qui a décidé de venir personnellement soutenir l’accusation, veut faire «un exemple».

Philippe Ducommun ne sait pas si cette condamnation lui portera préjudice lors des prochaines élections communales et cantonales. Il ne sait même pas aujourd’hui s’il se représentera. Quant à son avenir dans la police lausannoise, une procédure administrative a été lancée. Il le sait: son exemplarité en prendra un coup. «Nul n’est parfait et aujourd’hui, je reconnais ma négligence.» (24 heures)