Des Indiens et un banc de piranhas à Aquatis

Ils ont fait des milliers de kilomètres, mais le dépaysement n’a pas été total au moment d’entamer leur conférence sur le thème de l’eau, ce mercredi après-midi à Aquatis. Derrière Puwé, leader du peuple Puyanawa, Vari la chanteuse et Shimanu Ushigua, de la tribu des Lanchamacochas, des dizaines de piranhas semblaient flotter dans leur bassin, comme suspendus aux paroles des Indiens. «L’eau, il faut la préserver comme si c’était de l’or. Elle sait quand on fait mal à la terre, et à son tour elle nous punit avec les catastrophes naturelles», explique Shimanu Ushigua. Plume unique dressée sur la tête, il a quitté son coin de forêt en Équateur pour la première fois.

C’est dans le cadre des activités de la Fondation Aquatis, et grâce à l’intermédiaire de la Fondation pour le Vivant, que la rencontre a été rendue possible. Barbara Steudler en est la fondatrice. «Les peuples premiers sont toujours en étroite relation avec la nature. L’idée, c’est de transposer leur connaissance ici et ainsi nous reconnecter avec cette Mère Nature, sentir les sons vibratoires de l’eau.»

Puwé en est à sa quatrième visite en Europe. «Il y a beaucoup d’eau sur la planète, il faut la partager, mais il y en a trop peu de potable. Aujourd’hui, face à la contamination de l’eau, toutes les espèces vivantes sont prises dans le même engrenage. C’est donc ensemble que nous trouverons des solutions», a assuré le chef, d’une coiffe fière. Shimanu Ushigua ajoute: «Dans l’eau, il y a de nombreux esprits. Des poissons bien sûr, mais aussi des sirènes et des démons. N’oubliez pas qu'elle est l'essence de la vie.»

Reste qu’au fin fond de la forêt amazonienne, les effets du réchauffement climatique se font aussi sentir, sur la faune, la flore et l’eau. Mais les Indiens dispensent un message positif. «L’homme a le pouvoir de rééquilibrer les choses. Ma communauté, qui compte une soixantaine de familles, a replanté plus de 25'000 arbres. Cela peut sembler une goutte d’eau au milieu de la forêt, mais cela fait partie de notre engagement de tous les jours.»