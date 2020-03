Des Vaudois victimes d'un accident en plein rapatriement du DFAE

La galère continue pour un couple de Vaudois actuellement rapatrié du Pérou par la Confédération: le bus qui les transportait de Cuzco à Lima a été victime d'un accident, nous ont-ils écrit cette nuit. «Plus de 100 personnes étaient déjà sur place avant 16h lundi pour être sûrs de partir!» raconte Laurent.

Deux heures et demie plus tard, le temps des contrôles administratifs et médicaux de tous les candidats au rapatriement, les quatre bus affrétés par la Département des Affaires étrangères (DFAE) prenaient la route. «A une moyenne d'environ 40 km/h, les bus doivent parcourir plus 1000 kilomètres sur des routes sinueuses et franchir des cols de 4000 mètres d'altitude. Le tout sous la pluie et le brouillard avec interdiction de s'arrêter si ce n'est pour changer de chauffeur. Chaque bus en compte trois», poursuit Laurent. Quadrilingue, le Vaudois fait office d’interprète pour les autres passagers.

Les premiers problèmes apparaissent après huit heures de route: le véhicule ouvreur explose un pneu. Une demi-heure d'arrêt pour réparer. «L'opération s'est faite dans le plus grand silence, tout le monde dormait.»

Le convoi reprend finalement la route mais nouveau couac peu après. «Un des bus est sorti de la route et a heurté un mur de pierre. Le chauffeur est en état de choc et on apprendra plus tard que trois blessés ont été acheminés à l'hôpital. Deux bus ont dû faire demi-tour pour récupérer les passagers et les bagages», racontait Laurent cette nuit, obligé d'attendre deux heures que tous les passagers soient recasés.

Facteur de stress supplémentaire pour le Vaudois: le temps filait et le convoi devait impérativement rallier Lima avant le couvre-feu.