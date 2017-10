Des actions contre le Crédit Suisse à Lausanne

Plusieurs actions de protestation ont visé mardi en Suisse le Crédit Suisse. Elles dénonçaient «le financement de pipelines» et demandaient «le respect des droits indigènes».

A Lausanne, une vingtaine de personnes ont bloqué pendant environ une heure l'entrée d'une succursale du Crédit Suisse. Cinq autochtones ont fustigé les oléoducs «qui détruisent les terres et empoisonnent l'eau de leur peuple».

Ils ont entonné un chant de prière avant que la police intervienne. Ils sont partis d'eux-mêmes, indiquent le communiqué des protestataires. Des actions symboliques ont été menées également à Berne, Zurich ou Bâle.

Standing with indigenous peoples at #DivestTheGlobe

Governments + Banks must Divest from fossil energies and cancel such business relations pic.twitter.com/Zx6Dm7f39r