Une action antispéciste coordonnée dans trois pays

Des cabanes de chasse saccagées, des miradors incendiés, un élevage détruit: selon le communiqué anonyme reçu par notre rédaction, c'est à une opération d'envergure que se seraient livrés plus d'une centaine de militants antispécistes durant la nuit de jeudi à vendredi dans trois pays différents. Contactée, la police cantonale vaudoise ne recense aucune plainte pour l'instant à ce sujet. Elle rappelle toutefois que le processus prend parfois du temps.

Dans leur message, les militants se félicitent ainsi d'une «action internationale coordonnée» contre la pratique de la chasse et «le système spéciste» en France, en Suisse et en Belgique. Photos à l'appui, les antispécistes affirment s'en être pris à 118 miradors, 10 cabanes, un élevage et plusieurs dizaines de pièges. Si l'on se fie à la carte transmise par les militants, une action visant un mirador aurait eu lieu en Suisse romande, dans le canton de Vaud ou de Genève.

Les photos des installations vandalisées montrent aussi des graffitis visant les chasseurs ou proclamant «Stop spécisme». Le communiqué mentionne également la libération de 31 animaux. Selon les antispécistes, 117 militants auraient pris part à l'opération, qu'ils présentent comme «une simple entrée en matière».

(24 heures)