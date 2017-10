Des bons pour attirer les jeunes chez le dentiste

Jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, les contrôles dentaires annuels sont effectués dans le cadre de l’école. Passé ce cap, certains jeunes disparaissent des cabinets dentaires. Soit ils n’ont pas l’argent, soit ils n’en ressentent pas la nécessité tant qu’ils n’ont pas de douleur. «C’est un scénario typique: le jeune sort de l’écran radar et il réapparaît six ans plus tard avec une dent cassée, constate Olivier Marmy, vice-président de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO). S’ensuivent des contrôles et des radios, et c’est le choc. Il a plusieurs caries, dont certaines avancées.»

Bonne nouvelle: ces cas sont rares. Mais il est important de les prévenir. Olivier Marmy souligne: «Nous savons que les jeunes qui ont eu des caries pendant leur scolarité ont plus tendance à en avoir à nouveau à l’âge adulte. Ceux-là devraient être d’autant plus vigilants.»

Afin d’éviter une perte de contact avec ces jeunes à risque, les sections cantonales des médecins-dentistes ont mis sur pied des offres spécifiques pour les 16-20 ans. «Un contrôle dentaire et deux radios au prix de 20 francs», annonce le bon téléchargeable sur la page d’accueil de la Société vaudoise des médecins-dentistes. Bonne idée, sauf que l’offre n’est pas très visible sur le site. Problème de communication? «Les bons n’ont pas eu le succès escompté», admet Olivier Marmy. (24 heures)