Des cheveux pour repousser les sangliers

L’installation, plantée en pleine campagne vaudoise, pouvait passer pour l’œuvre d’un artiste inspiré. De «lard contemporain», si on osait. Elle a en tout cas surpris plus d’un promeneur. «Je me suis trouvé en face d’une exposition au bord du chemin. Des animaux morts. Des campagnols suspendus dans des filets transparents, s’est indigné l’un d’eux. Cette manière de faire n’est pas digne d’un paysan qui respecte la nature.» Sauf que de souris des champs, les filets n’en contenaient pas la queue d’une. Non. Ils étaient bourrés de cheveux humains, à ras bord. En fait, une recette de grand-mère censée éloigner les sangliers.

C’est à Poliez-Pittet que l’expérience a été observée. «C’est ma fille qui est tombée sur cette manière de repousser les sangliers, en surfant sur internet. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J’ai essayé une première fois l’année dernière, sur un de mes champs en bordure de forêt, et ça a marché. J’ai recommencé cet hiver. C’est qu’en «rebouillant» le sol comme ça, ces bêtes me causent des dégâts énormes», raconte le paysan au poil. Il a suspendu six sacs remplis de cheveux en bordure d’une parcelle où il avait semé du blé. «Les sangliers avaient commencé à me labourer le terrain, à la recherche de vieux épis de maïs oubliés.» Il a laissé ses sacs pendant deux mois. Les bestioles ne sont pas revenues.

Sa coiffeuse le fournit

Le paysan se fournit en cheveux auprès de sa coiffeuse. Elle les lui met de côté au lieu de les éliminer, comme la profession le lui impose. «D’ordinaire, j’installe des fils électriques autour de mes champs, mais ils doivent être posés assez bas pour empêcher les marcassins de passer. Les cheveux, ils n’aiment pas trop. Je crois que c’est l’odeur des hommes qui les repousse. Au printemps, c’est sûr, je retenterai le coup.»

Hasard du calendrier, les sangliers se sont invités au Grand Conseil vaudois cette semaine. Leur prolifération a occupé les députés, qui ont accepté, à une large majorité, une résolution demandant au Conseil d’État d'intervenir afin que la gestion et la régulation de cet animal soit plus efficace et devienne une des priorités des gardes-faune, en organisant d'importantes battues dans les régions les plus concernées. C’est le député UDC José Durussel, paysan à Rovray, dans le Nord vaudois, qui est monté au front. Et le coup des sacs de cheveux, il connaît? «J’en ai entendu parler autour d’un verre. Moi, je suis adepte des fils électriques pour protéger mes champs, mais cela demande beaucoup d’entretien. Les sangliers me causent d’importants dégâts, surtout dans les prairies, qu’ils labourent à la recherche de vers blancs. Les cheveux humains, il est possible que cela répulse les sangliers. Ils sont tellement méfiants. Mais si c’est pour les envoyer chez le voisin.»

Sur les terrains de foot

En France, en Espagne ou encore en Italie, le recours aux cheveux pour lutter contre le sanglier est déjà répandu. On les utilise même pour protéger les pelouses des golfs et des terrains de football. La technique est toutefois légèrement différente: les cheveux sont directement dispersés par kilos sur le sol. Les sangliers en aspireraient avec le groin quand ils fouillent la terre. Dans l’impossibilité de les retirer, cela les rendrait fous. À noter que l’effet répulsif des cheveux humains sur les sangliers s’estomperait aux premières pluies.