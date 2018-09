Des chômeurs dissuadés de faire un peu de bénévolat

Peut-on faire un peu de bénévolat quand on pointe au chômage? Bien sûr. Mais la réalité est plus complexe qu’il n’y paraît. Depuis plusieurs mois, la Croix-Rouge vaudoise enregistre des témoignages de volontaires qui se sont vus dissuadés par leur conseiller ou conseillère ORP (Office régional de placement) de poursuivre leur engagement pourtant sporadique.

«On m’a dit que cela réduisait mon aptitude au placement, et que je pouvais me voir pénalisé dans mes indemnités», rapporte Jean* qui, l’an dernier, s’était proposé comme chauffeur auprès de l’association, quelques mois après son inscription à l’Office régional de placement de Morges. «J’amenais des personnes à mobilité réduite chez leur médecin ou leur thérapeute et je les ramenais chez elles. Je faisais deux trajets par jour en moyenne. C’était dans un but d’insertion professionnelle, pour me faire un réseau, le temps que je retrouve un emploi. La Croix-Rouge a dû expliquer au Service de l’emploi que cela ne dépassait pas un 20%.»

À Bussigny, Léa* brise la solitude de personnes âgées en les accompagnant en promenade. Employée d’une entreprise de nettoyage, elle a commencé à faire du bénévolat en août 2017. «Cela me prend deux heures par semaine, j’adore ça, témoigne-t-elle. Je me suis retrouvée au chômage en mai dernier. Mon conseiller m’a dit que ce n’était pas possible de poursuivre mon activité bénévole, qu’il fallait se concentrer sur la recherche d’emploi.»

Dans la même situation, Teresa* s’est vu recommander de ne donner de son temps «que le week-end». Trois exemples parmi d’autres de propos tenus ces derniers mois par des employés de l’État. À chaque fois, la Croix-Rouge a dû intervenir pour régulariser les choses, relève la coresponsable du secteur Social et Bénévolat, Muriel Cuendet Schmidt.

Règle fédérale mal suivie

Aussi députée, celle-ci a interpellé le gouvernement sur ce problème. «Le SECO (ndlr: Secrétariat d’État à l’économie) a édicté une nouvelle directive en 2016, dont l’application ne coule manifestement pas de source sur le terrain», observe-t-elle. Ce paragraphe de quelques lignes suit la définition du bénévolat acceptable et précise désormais que «l’assuré qui consacre quelques heures à une telle activité sans l’approbation de l’autorité cantonale est réputé apte au placement», à condition que cela n’excède pas un 20% hebdomadaire et qu’il puisse cesser son engagement aussitôt qu’il trouve une place de travail. «Nous veillons à ce que ces critères soient remplis pour nos bénévoles, souligne Muriel Cuendet Schmidt. Même s’ils ne sont plus tenus de le faire, nous leur conseillons en outre de l’annoncer à leur conseiller ORP, par transparence.» Ce qui, parfois, pose néanmoins souci.

«Le bénévolat peut éviter à une personne au chômage de perdre confiance en soi»

Du côté du Service de l’emploi, on assure que le Canton se plie aux règles fédérales (lire l’encadré). Mais pour la secrétaire générale de Bénévolat Vaud, Nadia Piemontesi, les cas rapportés par la Croix-Rouge ne sont pas isolés. «Il semble que la pratique soit plus stricte dans certains ORP que dans d’autres. Pour l’heure, le bénévolat n’est que toléré. La directive de 2016 est déjà un pas dans la bonne direction, mais on souhaiterait que cette forme d’engagement soit vraiment reconnue, commente-t-elle. Le bénévolat permet à une personne au chômage de rester dans un réseau social, évite la marginalisation et la perte de confiance en soi.»

Et d’ajouter: «Des règles d’or du bénévolat ont été formalisées par les milieux associatifs: un engagement ne devrait pas excéder 4 à 6 heures par semaine. Cela est viable à long terme comme engagement, sans que l’activité ne devienne concurrentielle au monde salarié. Si on respecte cette recommandation, on respecte aussi la directive du SECO.»

* Noms connus de la rédaction (24 heures)