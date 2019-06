Des citoyens se dévouent pour ressusciter vos objets

«Ce n’était pas tellement compliqué, au final!» Jérôme Duhamel a le sourire. Grâce à lui, un robot ménager vient d’échapper à la casse. Et il n’a même pas eu à le démonter. «Il suffisait de tourner cette petite vis. Juste là. Elle s’était desserrée à force d’utilisation. La prochaine fois, vous saurez ce qu’il faut faire.» Depuis quelques semaines, Sarah ne pouvait plus rabaisser le batteur de l’appareil. «C’est un achat que j’ai fait en ligne. Alors j’ai contacté le constructeur par e-mail pour le faire réparer.» Logique, d’autant que la garantie était toujours valable. «Ils m’ont répondu que, comme ce n’était pas une panne, ils ne pouvaient rien faire.» Elle fait une moue entendue. «Si l’appareil fonctionne seulement en maintenant la main dessus, on ne va pas très loin.»

Le salut de son robot ménager, Sarah le doit au Repair Café d’Yverdon, organisé dimanche dernier à la déchetterie de la Ville. Un Repair Café? Le concept est né aux Pays-Bas en 2009, et il fait des émules dans le canton de Vaud depuis quelques années. Il s’agit d’événements où une poignée de bénévoles donnent un peu de leur temps pour réparer les objets qu’on leur apporte: de l’électroménager le plus souvent, mais aussi, selon les compétences des réparateurs, des ordinateurs, des téléphones, des vêtements, voire des meubles. Non seulement c’est gratuit, mais en plus c’est convivial, puisque le concept veut que l’on puisse aussi s’asseoir, prendre un café et croquer une morce en attendant son tour. À Yverdon, quatre Repair Cafés sont organisés chaque année par l’association Y-Repair Café, que Jérôme Duhamel a créée il y a trois ans.

Lutte contre l’obsolescence

Comme la trentaine de personnes venues ce jour-là, Sarah ne savait pas vraiment où se tourner pour que la réparation ne lui coûte pas plus cher que le prix de l’objet. Mais, au-delà de l’intérêt pratique et pécuniaire, les Repair Cafés s’inscrivent dans une démarche écologique avec plusieurs cibles en ligne de mire: la surconsommation, la surproduction et l’obsolescence programmée. Depuis 2015, à côté d’associations comme Y-Repair, la Fédération romande des consommateurs (FRC) s’est fait le porte-drapeau de la tendance en Suisse romande et soutient l’organisation de plusieurs Repair Cafés dans le canton. «L’idée n’est pas de se substituer aux réparateurs qui existent, mais avant tout de sensibiliser, assure Martine Chuard, présidente de la section vaudoise de la FRC. Il faut encourager les gens à se poser la question de la durée de vie et de la réparabilité des objets qu’ils achètent.»

Avec sept bénévoles à pied d’œuvre de 9h30 du matin jusqu’à 15 heures, le Repair Café d’Yverdon affiche un bilan honorable: seize objets ont été déclarés sans espoir mais quinze ont pu être sauvés. «Cela correspond à notre taux de réparation habituel, qui va de 50 à 60%», estime Sylvie Thonney, présidente de l’association. Car à l’impossible les bricoleurs bénévoles ne sont pas tenus. «À travers ces réparations, les gens se rendent compte que certains appareils sont conçus pour être difficiles à réparer soi-même, observe Jérôme Duhamel. C’est le cas des machines Nespresso, par exemple: leurs vis ont une forme spéciale, qui n’apporte aucune valeur ajoutée mais qui demande d’avoir un outil spécifique pour les dévisser.»

Parmi ceux qui sont repartis bredouilles ce jour-là, Angelika est venue avec un fer à friser qu’elle croyait haut de gamme mais qui a cessé de fonctionner après une dizaine d’utilisations. «C’est arrivé pile à l’échéance de la garantie, ironise-t-elle. Donc je n’ai même pas essayé de l’apporter au magasin.» Patrick, qui a tenté la réparation, affiche une mine dépitée. «C’est le genre d’appareil qui contient des composants électroniques qu’il faudrait remplacer. Et sans la pièce de rechange, c’est compliqué.»

Rattrapés par le succès

«Réparer n’est dans l’intérêt ni des magasins ni des constructeurs, observe Pascal Macquart, l’un des membres de l’association. Ils veulent vendre du neuf. Et si vous voulez une réparation, vous devez commencer par payer un devis. Tout est fait pour décourager les gens.» Quant aux réparateurs indépendants, ils ne sont pas légion et leurs adresses ne sont pas toujours connues. En 2015, la Ville de Lausanne et la FRC ont lancé un site qui les répertorie. Il a enregistré 78'000 visites en trois ans, mais le manque de choix explique sans doute la multiplication des initiatives citoyennes sur le même modèle qu’Y-Repair.

À Nyon, Payerne et Vevey, d’autres associations à vocation écologiste organisent régulièrement des Repair Cafés. Et les Communes s’y mettent aussi. À Lausanne, le contrat de quartier de Prélaz, encadré par la Ville, organise un Repair Café tous les mois depuis décembre dernier, et Bussigny s’apprête à faire de même dès septembre. La Commune de Bourg-en-Lavaux, elle, vient de tenter l’expérience pour la première fois le week-end passé. «Nous avons eu 56 objets à réparer et il y avait tout le temps du monde. C’est une grande réussite! On a eu l’impression que cela répondait vraiment à un besoin», se réjouit Évelyne Marendaz, municipale chargée du développement durable.

C’est le cas de le dire. Quelque part dans le Nord vaudois, un petit groupe de bénévoles s’est formé il y a deux ans pour créer un atelier de réparations en tous genres, non pas gratuites, mais à prix très doux. «Nous ne prenons plus aucune demande, nous avons déjà une liste d’attente de six mois!» s’exclame l’un des membres de l’association, qui désormais évite toute forme de publicité. Face à cet engouement, il s’étonne que les offres du même genre ne soient pas plus répandues: «Il faut que les mentalités changent. En attendant, la planète est comptable de tout ce que nous jetons.» (24 heures)