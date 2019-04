Des élus préfèrent encore le vin à l’argent

Voyage au cœur de l’autonomie communale, là où l’État ne souhaite pas trop se hasarder. Alors que la plupart des localités vaudoises rémunèrent leurs conseillers communaux en argent, Blonay les défraie en bouteilles de vin. Les 65 élus ont droit à douze topettes du cru s’ils ont participé à la dizaine de séances annuelles et à la moitié si leur taux de présence n’atteint pas 60%. Une poignée d’autres villages alentour, Chardonne, Jongny, Corseaux et Saint-Saphorin pratiquent de la sorte depuis des lustres. Mais un vent de changement a soufflé au sein du corps délibérant de Blonay la semaine dernière. «Des bouteilles de vin en guise de paiement de nos jetons de présence, c’est révolu! lance Romain Belotti, conseiller communal. Nous devons avoir le choix de décider de l’affectation de nos indemnités. Tout le monde n’apprécie pas le vin, qui est par ailleurs discutable en termes de santé. Avec de l’argent, on peut acheter ce que l’on veut.» Silence dans la salle. Yvan Kohly le brise: «Cela ne nous est pas imposé: on a voté. Pour moi, douze bouteilles, ce n’est pas assez! Quitte à passer pour un ivrogne, je prends volontiers celles qui restent. Mais je peux comprendre que les dames préfèrent de l’argent pour s’acheter d’autres choses.» «Des bijoux», souffle son voisin. L’assemblée s’échauffe. «Des dames ou des messieurs, je disais, corrige Yvan Kohli. C’est un impair? Cela partait d’un bon sentiment. Ce n’était pas une critique. Merci de ne pas le voir négativement.»

Une affaire rodée

«Et puis les vignerons ont déjà été choisis», entend-on au sein du plénum. C’est que la rétribution des conseillers en bouteilles constitue une affaire rodée à Blonay. Elle remonte aux années 1980-1990, quand la Commune a acquis deux parchets de vigne. Depuis, un tournus a été établi entre les quatre producteurs blonaysans auxquels s’ajoute la Cave Vevey-Montreux, qui collecte aussi du raisin de Blonay: cinq fournisseurs auprès desquels la Commune passe commande pour chacune des cinq années de la législature. Le moment serait donc très mal choisi pour casser ce mode de faire. «Attendons la fin de la législature, pour ne pas laisser les deux derniers vignerons en rade!» suggère un élu.

Vote à bulletins secrets

Mais il fallait bien répondre à la demande de Romain Belotti, qui réclame un vote, à bulletins secrets de surcroît. «Vous voulez voter sur quoi?» interroge Laura Ferilli, autre élue. «Le règlement stipule que l’on touche des bouteilles, répond Charles Blanchod. Si l’on veut faire autrement, il nous faut changer le règlement.» L’homme est particulièrement au courant: il était président du Conseil quand le préavis du Bureau sur les indemnités des conseillers communaux a été entériné en 2016, comme d’habitude en début de législature. Une ultime question surgit dans la salle: «On toucherait combien à la place des bouteilles?» Face à cet épineux dossier, Bertrand Cherix, président du Conseil, ose finalement un vote consultatif. Du secret des urnes, il ressort 31 voix pour la rétribution par des bouteilles, 21 contre et 2 bulletins blancs. «Le bureau se réunira pour savoir comment donner suite à cette affaire», murmure Bertrand Cherix. (24 heures)