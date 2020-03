Des jeunes exploités au pays de la petite enfance

C’est parfois un rêve de gosse, mais stagiaire dans une garderie n’est pas toujours un conte de fées. Stages à répétition, faibles rémunérations, responsabilités trop importantes… notre enquête démontre qu’on est loin du monde des bisounours. Préférant conserver l’anonymat par peur de représailles, plusieurs adolescents affirment avoir dû faire trois ans de stage avant de dénicher un apprentissage, tandis que d’autres assurent qu’ils gagnaient seulement une centaine de francs par mois, voire rien du tout.

«J’ai fait un stage non payé de plus de deux ans en garderie. Je venais d’arriver en Suisse. J’ai beaucoup souffert, car ils ont profité de moi», affirme une jeune femme. «Je pensais avoir eu de la chance en trouvant un stage dans une crèche à ma sortie de l’école, confie pour sa part Alenka. Six mois plus tard, on m’a expliqué que j’aurais ma place d’apprentissage à condition de passer quatre mois dans une autre structure. À la suite de cela, j’ai été informée qu’une autre personne avait été engagée. Je suis alors partie six mois à l’étranger, très heureuse, car j’avais obtenu une promesse d’apprentissage ailleurs dès mon retour. Mon bonheur a été de courte durée puisque, après quelques mois, on m’indiquait que je devais faire deux ans de stage avant d’avoir le poste. J’ai donc refusé et continué mes recherches. J’ai finalement pu commencer mon CFC, non sans avoir dû faire encore une année de stage.»

Une histoire rocambolesque mais qui n’est pas un cas isolé. Un rapport publié en février 2020 par SavoirSocial, faîtière suisse de la branche, le confirme. Sur 776 apprentis interrogés, «près de 20% ont effectué un stage de deux ans» et «16% ont même été stagiaires plus longtemps».

Chez Pro Enfance, qui réunit les acteurs romands du domaine, on est conscient du problème. En juillet 2017, l’association dénonçait des «emplois précaires constituant des abus du système»: «La situation devient problématique lorsque les stages ne font pas partie d’un parcours de formation et qu’ils participent à ce qui peut être considéré comme une exploitation des jeunes, en particulier quand les contrats se renouvellent.»

Un no man’s land

Trois ans plus tard, la présidente, Claudia Mühlebach, soutient que la problématique demeure. «Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière, détaille-t-elle. Lors de la mise en place, en 2005, du CFC d’assistant socio-éducatif, il a été décidé de manière informelle de fixer à 18 ans l’âge pour commencer cet apprentissage, afin d’éviter que des mineurs s’occupent d’enfants, comme cela était déjà le cas pour la formation d’éducateur de l’enfance.» Sur le plan légal, un mineur pourrait très bien commencer un apprentissage – même sans avoir fait un stage au préalable –, mais rares sont les structures qui l’acceptent. Dès lors, les jeunes sortent de l’école vers 15 ou 16 ans et ont deux ans de battement devant eux avant d’entreprendre leur CFC. «Certains partent une année apprendre une langue, font six mois de stage, puis commencent leur formation, observe Claudia Mühlebach. Mais ce n’est pas possible pour tout le monde. Il y a alors une espèce de no man’s land qui se comble par la multiplication des stages.»

Le Service de l’emploi a bien tenté de mettre de l’ordre en faisant des contrôles en 2013 et 2014, puis en convoquant une table ronde. S’est ensuivie l’élaboration de «Repères pour le stagiaire et l’employeur» par l’Organisation vaudoise du monde du travail pour la formation professionnelle dans les domaines de la santé et du social (OrTra). On peut y lire notamment que la durée d’un stage avant formation au sein d’une même institution est «de six mois, renouvelables six mois, pour autant que le contrat d’apprentissage soit signé pour la prochaine rentrée scolaire». Mais cela n’a manifestement pas suffi.

Des abus

«Il a été constaté que les problèmes perduraient et une série de contrôles a été relancée», révèle Françoise Favre, cheffe du Service de l’emploi.

«Les stagiaires sont parfois chargés de l’ouverture et de la fermeture. Et entre-temps ils font la lessive»

«Quand on observe que 75% des apprentis ne connaissent pas l’existence de ces repères, on peut partir du principe que les employeurs ne leur en ont pas parlé. Ce qui démontre que la situation n’évolue pas», déclare quant à elle Anne Oppliger. La secrétaire générale de l’OrTra poursuit: «Il y a encore de nombreux abus. À certains endroits, les stagiaires sont chargés de l’ouverture et de la fermeture. Et entre-temps ils font la lessive. J’ai également entendu récemment qu’une structure engageait plusieurs stagiaires et les mettait en concurrence pour une place d’apprentissage. C’est inadmissible!»

Pistes pour s’améliorer

Bien que les avancées ne soient pas significatives, les organisations sociales estiment que la mise en place de ces repères est un premier pas. «Il y a une prise de conscience. Cependant nous souhaiterions que ces recommandations prennent la forme de directives contraignantes dont on pourrait assurer le suivi», indique la secrétaire générale d’AvenirSocial Vaud, Christine Guinard Dumas. Cette dernière identifie d’autres pistes susceptibles d’améliorer la situation: «Il serait opportun d’introduire un article en lien avec la question des stages dans la convention collective de travail pour permettre de rendre attentives les structures et observer lors de contrôles ce qui se passe dans les institutions.»

La secrétaire générale d’AvenirSocial Vaud estime aussi qu’un questionnement doit être mené quant à l’âge requis pour commencer un apprentissage. «Il a été préconisé de débuter le CFC à la majorité, mais maintenant que cette formation est bien rodée il faudrait s’interroger sur comment réorganiser au mieux cette période 16-18 ans.» Et Anne Oppliger de rebondir: «L’OrTra vient de créer un groupe de travail pour identifier les avantages et inconvénients liés au fait qu’un jeune commence son CFC à 16 ans. Cela n’a pas de sens d’empêcher quelqu’un de faire un apprentissage sous prétexte qu’il n’est pas majeur pour ensuite tout de même l’engager comme stagiaire.»

Encadrement à revoir

Une solution au problème pourrait venir du préapprentissage, qui doit permettre une transition en douceur entre école obligatoire et pratique professionnelle. «L’adolescent a d’une part une journée de cours par semaine et de l’autre la possibilité d’appeler le commissaire professionnel en cas de problème», explique Anne Oppliger. Finalement, Christine Guinard Dumas insiste sur l’importance de l’accompagnement des stagiaires. «Il est nécessaire qu’un encadrement professionnel soit mis en place dans toutes les structures pour protéger le stagiaire et les bénéficiaires. Cette mission de formation ne peut cependant être prise en charge par l’accueil de l’enfance que si elle a les moyens de le faire.»