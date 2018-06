Des milliers d’élèves en goguette dans le canton

«Tu as ton sandwich et ta casquette?» «Maîtresse, il m’a de nouveau volé ma crème solaire!» «Les enfants, venez ici! Non, ici!» «Alors on donne la main jusqu’au train. Les grands aussi. Bon. Elle est où la voie 7?!» Si vous êtes pendulaire, quelque chose dans votre wagon ne vous a sans doute pas échappé: la saison des courses d’école a débuté! Ce jeudi, la Suisse a même vécu un de ses pics, si ce n’est son pic annuel, de départs pour les grottes de Vallorbe, les ruines d’Avenches ou encore Chillon et le Valais: pas moins de 35'000 écoliers ont été transportés par les CFF, pour l’essentiel des trajets. Avant une seconde journée chargée mardi prochain. Et ce n’est pas fini. En juin 2017, un total de 632'000 écoliers avait rempli les trains suisses. Des chiffres qui varient en fonction de la météo, mais qui restent sous contrôle. Les CFF centralisent chaque année les réservations, décalent si besoin les départs de certaines classes ou ajoutent des wagons sur les grands axes. Cette année, c’est notamment le cas sur les trains à destination de la vallée du Rhône.

Reste qu’entre berlingot de jus de pomme et paquet de chips, ces traditionnelles journées de courses d’école ne sont plus les mêmes qu’il y a dix ans.

Tendance à la prudence

«Ce sont toujours de belles journées; ils ont autant envie de sortir que nous, sourit Dominique Wütrich, enseignante en route pour Château-d’Œx. Mais on ne s’autorise plus le moindre risque. Dans le choix des destinations et dans l’organisation.» En rangs d’oignons, sa classe patiente, tout sourire, à Lausanne. «Moi, j’adore les gares!» «Pour l’instant tout roule, reprend l’enseignante. Ce sera plus compliqué ce soir. Ils seront fatigués et toutes les classes vont rentrer en même temps.»

Le Département de la formation confirme une tendance à la retenue: des destinations pédagogiques, la fin de courses toujours plus lointaines et le recours aux valeurs sûres, proches et régionales. «Des drames, ces dernières années, ont marqué les enseignants. On a tendance à se mettre plus de limites», abonde Aurélien, dans le train qui mène sa classe à Grandson. «Ceux qui nous proposent les activités, du canoë à la chasse au trésor, ont beau avoir un devoir de sécurité, on sait que l’enseignant aura quelque chose à porter, même s’il a respecté toutes les normes.»

Du côté du Canton, les normes préconisées, pour ce qui est des activités physiques, sont consignées dans une brochure du Département du sport. Et, pour l’encadrement, les directives prescrivent un prof et un accompagnant par classe en dessous de la 6e. Dans le petit hall de la gare de Lausanne, une prof est toutefois seule avec sa poignée d’ados. «Ils sont adorables. On va faire une escape room dans la région. Aujourd’hui, grimper sur une montagne ne leur suffit plus.»

À deux pas, dans le passage sous-voie, une classe de maternelle ­ – chaque bambin dûment porteur d’une grande étiquette fluo avec numéro de téléphone – croise deux classes de primaire au pas de course en sens inverse. Échanges de regards anxieux des enseignants.

«On les compte tous à chaque fois, souffle l’accompagnant. Il faut qu’ils aient du plaisir, mais on doit aussi leur apprendre à se déplacer dans des endroits inconnus et travailler leur autonomie.» Un autre prof ajoute: «Et ne pas en perdre un.»

Les écoliers se ruent dans le train pour Vevey. Trois passagers en profitent pour changer vite fait de wagon. «En règle générale, les gens comprennent, sourit Anthony, enseignant à Genève. Mais la première réaction, c’est le volume sonore, la madeleine de Proust vient ensuite. On doit très vite calmer les foyers de dispute.»

Divergences des moyens

À Lausanne, une autre classe file prendre son train sur la voie 3. «Les limites sont surtout budgétaires, souligne une enseignante. Et là on voit une différence de plus en plus grande entre les communes.» Dans la plupart des cas, ce sont en effet les communes qui mettent à disposition une enveloppe annuelle qui comprend la course d’école et les camps. Certains parents étant ensuite sollicités ou non pour des compléments. «J’ai 5 francs par élève. Avec ça, on ne va pas loin. Il faut être inventif, mais c’est que du bonheur», glisse une enseignante en route pour Vevey, sans quitter ses deux classes des yeux.

À l’heure de mettre sous presse, aucun écolier perdu n’avait été signalé dans le canton. (24 heures)