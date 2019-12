Des millions pour retaper un pont sur la route de Berne

Le pont de la Girarde, qui enjambe la route de Berne à hauteur de la commune d’Épalinges, a été construit en 1964. Malgré une première rénovation en 1992, au niveau des joints de dilatations et des peintures, il accuse le poids des années et présente plusieurs dégâts. La Municipalité demande 2,75 millions pour le retaper.

La dernière expertise date de 2004. Elle fait état de défauts d’étanchéité des joints de dilatation, entraînant une infiltration d’eau, de corrosion des barres d’armature, de fissuration générale près des joints et des appuis, d’éclatements du béton dus aux cycles gel et dégel, de corrosion des plaques de fixation des barrières ou encore de gonflement des granulats. «Les travaux d’assainissement ne nécessitent pas une urgence structurelle», rassurent les autorités.

Les travaux consisteront en un refaçonnage des culées, un remplacement des joints et se pencheront aussi sur l’étanchéité du tablier du pont. Dans ce cadre, une requalification du chemin de la Girarde sera conduite, avec notamment la construction de deux passerelles latérales en acier pour l’aménagement de deux trottoirs et d’une piste cyclable à la montée. Il y aura aussi de nouvelles barrières.

Les arrêts de bus existants (lignes 45 et 46) seront repositionnés en haut du pont, pour une meilleure proximité avec l’EMS et les futurs appartements protégés de la Girarde. Un abri de bus sera aménagé dans le sens de la descente. Dans la foulée, les six poteaux qui soutenaient les lignes de contact, depuis longtemps démontées, seront enlevés. Ce coût sera assumé par les TL. Au lieu des poteaux, dix nouveaux candélabres seront munis d’éclairage LED. La Commune espère une économie de 600 francs par an, compte tenu de l’abaissement de la luminosité de 25% la nuit.