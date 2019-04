Des produits dérivés avec le sigle de l’Ecole hôtelière

Partout dans le monde, les anciens étudiants de l’École hôtelière de Lausanne (EHL) ne ratent pas une occasion de mentionner leur passage par la très réputée institution. Le réseau des alumni est des plus impressionnants et les ex-apprentis hôteliers devenus directeurs des établissements les plus prestigieux de la planète restent très soudés et connectés en permanence.

Fort de cette incroyable force d’identification à une forme d’excellence, un groupe d’élèves a créé une marque de produits dérivés qui illustre à merveille les valeurs de l’institution du Chalet-à-Gobet.

«Hautelier a été imaginée pour nos anciens élèves et leurs familles, pour des gens qui désirent afficher leur appartenance à cette famille si particulière»

«Avec l’ouverture prochaine de notre école à Singapour et après que l’École hôtelière de Lausanne a reçu le trophée de meilleure école du monde, nous voulions souligner le caractère unique de l’EHL, explique cette étudiante indonésienne de deuxième année, qui souhaite garder l’anonymat pour souligner l’esprit soudé des étudiants de l’EHL. Hautelier a été imaginée pour nos anciens élèves et leurs familles, pour des gens qui désirent afficher leur appartenance à cette famille si particulière, où le dress code a toute son importance. Nous ne savons pas encore quand la collection complète sera lancée, mais elle s’articule autour des cinq valeurs de notre école – l’excellence, la famille, le respect, l’apprentissage et l’innovation – sous la forme de vêtements et d’accessoires. Les broches (540 fr.) et les chaussettes hautes (55 fr.) sont portées par les élèves tous les jours pendant leurs études. Nous avons ajouté des étuis pour écouteurs earpods (65 fr.), par exemple, pour une touche moderne associée à un look strict et respectueux.» Un projet qui fait partie du cursus? «Nous sommes créateurs de contenus pour nos plateformes sociales, mais ce projet, nous l’avons mené à bien pendant nos rares moments de libre. Notre école, on l’aime et on en est fiers!»

hautelierbyehl.com (24 heures)