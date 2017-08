Des radars mobiles aux abords des écoles

Dès la rentrée scolaire et pour dix jours, gendarmes et policiers invitent les automobilistes et les parents à prendre conscience des dangers et à adopter les comportements les plus à même de protéger les plus jeunes. L’accent est mis en particulier sur le respect des règles de la circulation aux abords des passages piétons. Des contrôles de vitesse au moyen de radars mobiles seront également entrepris à proximité des établissements scolaires.

«Sur la route, une simple inattention ou la violation des règles les plus élémentaires peuvent avoir des conséquences dramatiques», explique la police. Dans ce but, une nouvelle campagne de sensibilisation a lieu pour la rentrée scolaire 2017. Elle est intitulée «Roues arrêtées, enfants en sécurité».

Dans le canton de Vaud en 2016, 56 enfants piétons de moins de 15 ans ont été blessés, dont 24 d’entre eux se trouvaient sur un passage piéton. Cette même année au niveau Suisse, 12 enfants de moins de 15 ans sont décédés sur les routes, soit près du double qu’en 2015. C’est la première cause de décès accidentel chez les enfants de moins de 15 ans. (24 heures)