«Des recruteurs de MELiUS utilisent des arguments mensongers»

«J’ai été approché dans un café du Nord vaudois par une connaissance et j’ai tout de suite trouvé que l’entreprise MELiUS manquait de transparence, explique un jeune Fribourgeois âgé d’une vingtaine d’années. Cependant, les sommes en jeu étaient alléchantes. Alors je me suis laissé tenter.» Fin février, Nicolas* a rejoint la plateforme de trading en ligne basée à Dubaï qui revendique plus de 10'000 membres aux quatre coins du monde, en passant par le Canada, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la France, l’Angleterre et la Suisse. Un mois plus tard, des spécialistes tiraient le signal d’alarme dans nos colonnes. Les allures pyramidales de la société risqueraient d’en décevoir plus d’un. Le dirigeant d’une entreprise suisse internationalement reconnue pour son expertise dans les marchés financiers assurait même que «l’ensemble de ce truc est une escroquerie: ils ne sont inscrits nulle part au Registre du commerce et n’ont aucune licence d’aucune autorité».

Plus de 300 personnes

Nicolas, après avoir lui-même recruté deux personnes pour toucher des commissions et grimper dans l’organigramme de la structure qui fonctionne par paliers, le confirme aujourd’hui, documents à l’appui. Il estime que «la communauté MELiUS» serait composée de plus de 300 personnes en Suisse romande. Une popularité très importante grâce à des shows à l’américaine retransmis sur les réseaux sociaux et à des séances organisées sur l’application Zoom, sortes de grand-messes de la réussite entrepreneuriale: «Le groupe continue d’augmenter très rapidement, surtout dans la région lausannoise.»

Pour mémoire, pour entrer dans la danse, les curieux doivent débourser entre 185 et 750 francs, selon les options, pour avoir accès à différentes formations et services en ligne. Ensuite, il faut encore payer environ 140 francs par mois pour maintenir son compte actif dans le but d’utiliser une plateforme de négociations de devises Forex et cryptomonnaie. Tout en bénéficiant des conseils émis par des prétendues sommités mondiales du milieu.

«Dès qu’on met les pieds dans le système, on se rend compte qu’il y a énormément de zones d’ombre, reprend le Broyard, qui est en phase de transition après avoir interrompu son apprentissage d’employé de commerce. Il y a d’abord une clause de confidentialité. Pourquoi interdire les contacts avec les médias alors que MELiUS promet de révolutionner le monde du travail en permettant à tout un chacun de faire fortune rapidement et facilement? Puis on remarque qu’on se fait beaucoup plus d’argent en recrutant des gens – on est rémunéré lorsque les personnes qu’on a embauchées recrutent de nouveaux ambassadeurs – qu’en suivant les signaux de trading.» Tous les voyants étaient déjà au rouge lorsque Nicolas a reçu de ses «supérieurs» des consignes écrites censées lui permettre de recruter toujours plus de monde jusqu’au but ultime: toucher des commissions à sept chiffres et des rétributions mensuelles de plusieurs centaines de milliers de francs.

Stratégie de vente louche

«Il y est précisé qu’il faut créer un sentiment d’urgence chez les internautes qui tombent sur nos publications», décrit-il, après nous avoir envoyé une copie de ces écrits. «On doit ferrer les poissons sans jamais mentionner le nom de MELiUS et en donnant le moins d’informations possible. Il faut pousser les gens à venir à une séance d’information pour créer un effet de groupe et les mettre en confiance. On doit aussi leur montrer des preuves de gains fantastiques réalisés sur le marché des devises grâce à la société.»

C’est là que le bât blesse. Car, toujours selon notre source, certains de ces gains seraient en réalité fictifs: «C’est une consigne informelle. Des recruteurs montrent sans le préciser des comptes démo avec des capitaux fantaisistes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Ils font ainsi croire que l’on peut gagner des montants astronomiques, en quelques minutes depuis son lit, en investissant un petit pécule d’étudiant. Ce sont des arguments mensongers.»

Une stratégie de vente qui peut être ressentie comme du harcèlement, témoigne une universitaire vaudoise. «Dans un établissement public, un homme m’a parlé d’une occasion à ne manquer sous aucun prétexte, confie-t-elle. Cependant, impossible de glaner la moindre information concrète. Il m’a envoyé des dizaines de messages entre février et mars, en insistant très lourdement, pour me proposer des rendez-vous où tout me serait dévoilé. J’ai d’abord pensé qu’il essayait de m’attirer dans une secte.» La jeune femme décide de participer à une visioconférence, qu’elle enregistre pour avoir des preuves de ce qu’elle avance. «C’est du lavage de cerveau, reprend-elle. Énormément de blabla et de citations de motivation cliché. C’est du vent.» Nicolas, lui, a confronté ses supérieurs et ses collègues à ces méthodes de recrutement: «En public, ils se sont défendus et ont assuré que tout était légal. En message privé, un cadre est venu m’intimider en disant qu’il ne fallait pas le chercher.»

«Finir sa carrière»

Sentant que ses troupes commençaient à se poser des questions, le haut de la pyramide émirati a réagi. Hamza Majdi, un Québécois qui se présente comme étant le vice-président des ventes du marché francophone chez MELiUS sur ses comptes Facebook et Instagram, a envoyé deux messages vocaux aux adhérents. Il affirme que les services légaux de la boîte vont contacter «24heures» pour faire supprimer «son article qui contient beaucoup d’incohérences» et que cela pourrait «finir la carrière de son journaliste qui manque de professionnalisme». Il félicite ensuite ses équipes pour leurs résultats. Avant de leur rappeler qu’il ne faut pas répondre à la presse et qu’il faut rediriger les journalistes directement vers lui. «Il est considéré comme un demi-dieu, insiste Nicolas. Il gagnerait 300'000 dollars par mois grâce à MELiUS. Un vrai self-made-man.»

MELiUS n’a répondu à aucune de nos sollicitations depuis plus d’un mois. Contacté sur l’application WhatsApp à propos de ses déclarations, l’homme dit ne pas «être sûr de quel audio on parle» (sic) et accepte un entretien téléphonique qu’il déclinera finalement au dernier moment. «Après discussion avec le siège social, il serais (sic) préférable d’attendre leur réponse. Je leur est (sic) expliquer (sic) tout (sic) la situation et la raison pour laquelle il ne ton (sic) pas contacter (sic) c’est qu’il (sic) n’avais (sic) pas pris au sérieux l’article. Il comprenne (sic) maintenant l’urgence de la situation.»

Questionné sur le témoignage de Nicolas, sur l’usage de comptes fictifs pour appâter les curieux, sur l’opacité de l’entreprise qui ne prouve pas son inscription au Registre du commerce et sur un article du quotidien britannique «Daily Mirror» qui affirme que deux de ses fondateurs sont connus pour avoir fait la promotion de la monnaie électronique OneCoin, une des plus grosses fraudes du secteur des cryptomonnaies connues à ce jour, Hamza Majdi botte en touche: «Je ne répondrais (sic) à aucune question. C’est le travail du département légal et non d’un distributeur ou d’un vice-président des opérations francophones.» La société MELiUS ne s’est toujours pas manifestée huit jours après cette discussion et une ultime relance.

L’invitation du SECO

De son côté, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) indique n’avoir reçu aucune plainte concernant cette entreprise. En rappelant qu’il ne dispose «d’aucun pouvoir d’enquête», il invite les potentielles victimes à faire un signalement via un formulaire disponible sur son site internet pour qu’il puisse disposer d’éléments de preuve. Deux premiers témoignages recueillis par la Fédération romande des consommateurs lui seront bientôt transmis, annonce en substance Valérie Muster, juriste: «Si le SECO en a plusieurs sur la même société, il décidera d’investiguer ou pas.» *Nom connu de la rédaction