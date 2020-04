Des règles d’hygiène strictes en garderie

Les garderies s’attendent à voir affluer beaucoup d’enfants lundi, puisque le Conseil d’État a annoncé leur réouverture progressive. Mais dans quelles conditions?

Les règles sanitaires désormais recommandées par le Canton sont importantes: parents appelés à garder leurs distances, jouets à désinfecter fréquemment, éducatrices invitées à se laver les mains quand elles touchent un enfant, etc.

Tout ça fait partie d’un «mémento» publié par l’État de Vaud. Il y a tout de même des obligations, mises en place à la mi-mars, qui ne bougent pas: le nombre d’enfants par adulte reste plus petit que d’habitude et la surface prévue pour chaque personne reste plus grande qu’à la normale. Les parents doivent donc contacter leur garderie pour en parler. Les Lausannois ont par exemple jusqu’à ce jeudi 17 h pour le faire.

Pas obligatoire

Pour le lavage des mains, en plus des recommandations fédérales pour tout un chacun, le Canton demande aux éducatrices de se laver les mains chaque fois qu’elles touchent un enfant au visage, aux mains ou au «siège». Le personnel doit aussi «désinfecter le maximum de jouets» durant la journée. Un conseil: «proscrire tout jouet qui ne peut pas être nettoyé à la machine ou qui ne peut pas supporter les produits de désinfection».

Quant aux parents, les garderies devaient leur demander de se laver les mains ou de les désinfecter à leur arrivée. Ils devraient laisser leurs bambins dans la zone d’accueil, sans les accompagner plus loin. Les éducatrices devraient également se changer lorsqu’elles arrivent à la garderie et ramener chez elles, dans un sac, les habits qu’elles portent durant leur journée de travail pour les laver.

«Ces recommandations apportent des réponses aux questions qu’on nous pose sur le terrain», explique Valérie Berset, cheffe de l’Office cantonal de l’accueil de jour des enfants (OAJE). «Mais leur donner un statut de règlement serait impossible. Leur mise en place dépendra de la configuration de chaque lieu d’accueil.»

Doudou peut-il voyager?

«Les garderies vont faire un maximum pour respecter ces recommandations, en faisant preuve d’intelligence et de bon sens», promet Elisabeth Ruey-Ray, présidente de la Fédération vaudoise des structures d’accueil de l’enfance. Elle note que de nombreuses initiatives ont déjà été prises sur le terrain, mais que certaines ont leurs limites.

Par exemple: une crèche a demandé aux parents de laisser leur bébé sur un coussin avant que l’éducatrice le prenne, pour éviter tout contact entre adultes. «Ce n’était pas une bonne solution car l’enfant a pleuré dans ce cas, ajoute Elisabeth Ruey-Ray. Et il faut toujours prendre en compte le besoin des enfants.»

Autre question qu’elle soulève: les va-et-vient des doudous. Certaines structures proposent aux parents de laisser un doudou à la garderie. «Le problème, c’est que tous les parents n’en ont pas forcément plusieurs», ajoute Elisabeth Ruey-Ray.

Sur le papier

Vice-président de l’Association des responsables et directions d’institutions vaudoises pour l’enfance (Ardive), Marc Gillet s’interroge: «Le Conseil fédéral explique que les enfants ne sont pas vecteurs du Covid. Mais on voit une batterie de recommandations. On peut se poser la question de cohérence.» Il craint un côté «anxiogène» de plusieurs recommandations, tout en reconnaissant la cohérence de certaines autres, comme le fait que les familles doivent attendre dans des lieux particuliers.

Le Syndicat des services publics (SSP) appelle le Canton à effectuer des contrôles. «Il y a des instructions sur le papier, mais c’est leur application qui peut être inquiétante, commente Maria Pedrosa, secrétaire syndicale. Certaines dispositions sont difficilement applicables. Les gens sur le terrain sont inquiets et cette inquiétude est légitime. Comme pour les soignants, la distance sociale est impossible à respecter et les éducatrices craignent de ramener le virus chez elles.»