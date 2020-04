Des stands de fruits et légumes sur les places avant le 11 mai?

Le Conseil fédéral vient de décider de la réouverture des marchés pour le 11 mai. Et en attendant? Le Parti socialiste lausannois aimerait que la capitale vaudoise offre des alternatives aux supermarchés et autorise la tenue de stands chaque jour de la semaine, mais bien espacés, à raison d’un étal par place de la ville. Cela ne comprendrait pas les seuls maraîchers, mais aussi d’autres producteurs locaux, comme les boucheries, boulangeries et fromageries, indique un communiqué diffusé ce jeudi.

Il est vrai que d’autres cantons ont autorisé le procédé et le PS lausannois propose une liste de vingt emplacements qui permettraient la tenue d’un stand de nourriture tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Le parti se base d’ailleurs sur l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 avril, précisant qu’«un seul stand isolé de nourriture peut être dressé sur une place de marché ou sur une autre place». Pour les roses, ces emplacements pourraient se répartir sur les places allant de la Navigation, à Ouchy, à celles de la Sallaz et Valency, au nord de la ville.

Municipal en charge de la police du commerce, Pierre-Antoine Hildbrand accueille la nouvelle avec le sourire. «Les grands esprits se rencontrent», dit-il en soulignant que «toutes les pistes ont été explorées» pour permettre la tenue de stands en ville. La demande du PS intervient en effet après une première, qui a failli aboutir à l’ouverture d’une trentaine d'échoppes, avant d’être recalée au niveau cantonal, au début du mois d’avril. La Municipalité de Lausanne attendra donc les décisions du Conseil d’Etat avant de se prononcer.