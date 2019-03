Des tags xénophobes découverts au Gymnase de Marcelin

C’est le choc et la consternation dans la région: la quinzaine de tags découverts samedi matin par des gymnasiens eux-mêmes – les membres du chœur – a rapidement fait le tour des élèves et de leurs parents, notamment après les révélations du Journal de Morges sur son site internet.

«Heil Hitler», «Allahu Akbar», des croix gammées et d’autres slogans à caractère raciste pouvaient être lues sur de nombreux murs de l’établissement, alors qu’une exposition temporaire consacrée à des femmes aux parcours hors du commun, sur le thème de la tolérance, a été largement vandalisée. «C’est évidemment intolérable et insoutenable quand je pense au contenu des inscriptions, se désole Véronique Mariani, directrice du gymnase. Nous avons déjà été confrontés à quelques tags, notamment contre la police, mais toujours à l’extérieur et pas dans ce registre. Je n’ose pas imaginer une seule seconde que des gymnasiens puissent être les auteurs de ces méfaits. La direction condamne sans réserve cet acte empreint de haine allant à l’encontre des valeurs défendues par l’École vaudoise.»

Selon la directrice, la réaction a été très vive parmi les élèves. Carole*, l’une d’elles, confirme et dit regretter l’image donnée, alors que le site est considéré comme calme et ouvert, les Morgiens ayant été à l’origine des mouvements liés au climat dans un esprit très pacifique. «C’est un scandale et j’espère que l’on retrouvera rapidement les auteurs de ces tags car les termes sont d’une violence que personne ne peut cautionner.» Fait étonnant, la police de sûreté, qui mène l’enquête ouverte immédiatement, n’a trouvé aucune trace d’effraction, ce qui peut laisser penser que les vandales se sont laissé enfermer dans le bâtiment, soit après les cours, soit après une séance des Astronomes amateurs qui a eu lieu vendredi soir jusqu’à 22 h.

Les enseignants ont été informés des «événements» durant le week-end par la directrice, qui n’exclut pas de mener une action pédagogique autour de la signification des expressions et autres symboles qui souillent désormais les murs de son gymnase. Lesquels surviennent dans un contexte pourtant calme en Suisse romande sur ce plan, contrairement à la France qui a encore découvert une croix gammée vendredi dernier près de Nancy sur une stèle érigée en hommage à Simone Veil, figure de l’hexagone et rescapée d’Auschwitz, un mois après d’autres croix gammées sur un portrait à son effigie. (24 heures)