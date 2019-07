Des ténors du barreau s’engagent bénévolement en faveur du climat

L’armada judiciaire est impressionnante. Douze avocats, parmi lesquels deux anciens bâtonniers – Mes Antonella Cereghetti et Christian Bettex – ont décidé de voler au secours d’autant de jeunes activistes du climat.

Pour avoir organisé une partie de tennis sauvage dans l’agence Credit Suisse de Saint-François en novembre dernier, ces étudiants ont été condamnés à une amende de 21'600 francs («24 heures» du 23 mai dernier) à la suite d’une plainte de l’établissement. Ils ont fait opposition à cette douloureuse, le cas donnera donc lieu à un procès au Tribunal de police en fin d’année.

Pour mémoire, leur action non violente, qui entendait dénoncer les investissements du géant bancaire dans les énergies fossiles, demandait symboliquement à Roger Federer de prendre ses distances avec l’un de ses sponsors. Une cause environnementale qui a visiblement trouvé grâce aux yeux de la douzaine de robes noires qui n’ont pas hésité à proposer leurs services gratuitement pour contester ces sanctions qu’ils jugent disproportionnées. «Ce sont des pointures, nous n’aurions jamais pu nous offrir une telle défense si elle avait été facturée, se réjouit Paul Castelain, 22 ans, l’un des coaccusés. Ces avocats partagent notre cause, ils s’engagent pour des enjeux de société et leur présence ne sera pas de trop pour faire réfléchir la justice à l’absurdité de la situation.»

Facilement convaincus

Cette équipe de choc, les jeunes activistes la doivent à leur avocate de la première heure, Me Irène Wettstein. C’est elle, avec l’aide de sa consœur Marie-Pomme Moinat, qui a convaincu les douze pros du droit. «Cela n’a pas été difficile, ils se sont tous montrés très enthousiastes. Le fait qu’ils s’engagent bénévolement montre bien leur motivation. Il faut dire que la condamnation de ces jeunes a provoqué beaucoup d’indignation», relève l’avocate de Vevey. «La cause du climat est importante et elle est en danger. C’est parce que nous partageons ce sentiment que nous nous sommes engagés auprès de ces jeunes, qui n’hésitent pas à mettre leur avenir en danger pour défendre leur point de vue. On condamne les lanceurs d’alerte, c’est inquiétant», commente de son côté Me Christian Bettex.

Avec ses collègues, l’ancien bâtonnier va désormais s’atteler à préparer la défense des jeunes activistes. Avec, comme principal objectif, de leur éviter des peines telles que celles prononcées au début de la semaine à Zurich et à Bâle, où des dizaines de militants ont été condamnés pour avoir bloqué l’entrée de Credit Suisse et d’UBS. «Personnellement, je souhaiterais aussi que notre initiative fasse des émules à Bâle et à Genève, où l’action (ndlr: le simulacre de match de tennis) a eu lieu en même temps que celles de Lausanne», conclut Me Wettstein.