Des vols nocturnes sur nos têtes pour des mesures

Les avions de l’Office fédéral de topographie Swisstopo vont survoler le territoire sur une zone comprise entre Gland, Chavornay et Lausanne, de lundi à samedi prochains. Les vols sont organisés de nuit pour ne pas perturber le trafic ordinaire.

Le but de l’opération est de collecter des données LIDAR (mesures de la topographie à l’aide de la technologie laser aéroportée) à l’intention des cantons. Elles renseignent par exemple sur les déclivités, permettent d’établir des cartes des risques ou un cadastre du bruit. Au vu de leur technicité, ces informations sont destinées essentiellement à l’administration et non au public, comme le précise Sandrine Klötzli, à la communication de Swisstopo. (24 Heures)