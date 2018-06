Des voyages de Pascal Broulis sèment le doute

Pascal Broulis aime se rendre en Russie. Et c'est un de ses voyages à Khabarovsk en août 2013 qui a retenu l'attention du Tages-Anzeiger dans son édition du 26 juin 2018.

Le conseiller d'Etat a voyagé à plusieurs reprises avec le milliardaire Frederik Paulsen, qui fait partie des 100 plus riches personnalités de Suisse, comme le rappelle le magazine Bilan. Cet homme d'affaires, un des principaux contribuables du canton, contrôle la multinationale pharma Ferring, basée à Saint-Prex (VD).

Le problèmes des factures

Frederik Paulsen est également le consul honoraire de Russie à Lausanne. C'est un proche de Vladimir Poutine, qui lui a remis l'Ordre de l'amitié en 2008. Il a aussi souvent invité plusieurs politiciens, dont Pascal Broulis, à se rendre dans le pays qu'il représente.

Pascal Broulis souligne qu'il s'agissait de «voyages privés pris durant mes vacances et payés de ma poche». Il s'est refusé toutefois à présenter les factures. Comme l'explique un des participants au voyage de Khabarovsk, il a certes dû payer le voyage mais pas la totalité des frais en Russie. Ces derniers sont difficiles à évaluer puisque les participants ont parfois voyagé à bord d'un hélicoptère militaire.

Pascal Couchepin était du voyage

Frederik Paulsen explique qu'il n'a fait qu'aider à atteindre des endroits difficiles d'accès et à obtenir les autorisations. L'organisateur du voyage n'est autre qu'Eric Hoesli, ancien directeur éditorial chez Tamedia Suisse romande, journaliste et écrivain. Ce grand connaisseur de la Russie a ainsi facturé un montant à chaque participant, affirme le milliardaire.

Lors de cette visite, des rencontres avec les dirigeants locaux sont organisées. On y parle d'investissements. L'ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin a également fait partie du voyage mais il refuse de s'exprimer et renvoie à Eric Hoesli pour toute information.

Une «culture malsaine»

Autant d'explications qui laissent perplexes des spécialistes de la corruption comme le professeur bâlois Mark Pieth. A ses yeux, les avantages probablement obtenus par Pascal Broulis pourraient exercer une influence considérable.

Pour Alex Biscaro, directeur général adjoint de Transparency International Suisse, «il est extrêmement inquiétant de constater avec quelle facilité certains fonctionnaires écartent certaines constellations ou sont peu sensibles aux conflits d'intérêts.»

Il déplore une «culture malsaine et dangereuse d'invitations, de faveurs mutuelles et de cadeaux», y voyant le risque d'une atteinte grave à la confiance du public dans l'intégrité et la crédibilité des autorités.

Pascal Broulis balaie ces critiques. «Je ne dois rien à Frederik Paulsen». Toujours est-il que les deux hommes entretiennent visiblement des relations étroites, tant personnelles que professionnelles. (nxp)