Deux cas encore suspects dans le canton

Le CHUV a enregistré trois cas suspects d’infection au coronavirus. Pour l’une de ces personnes revenues de Chine, dont l'existence a été révélée par la RTS, le test s’est révélé négatif. Encore dans un état grippal, elle a pu rentrer à la maison. Ce mercredi soir, les résultats des deux autres patients sont encore attendus. «Mais ils se portent bien», nous assure le médecin cantonal adjoint Eric Masserey.

L’un des deux patients en attente de résultat est hospitalisé. «Il s’agit d’un étudiant qui va rester au CHUV car il vit dans une habitation collective», précise Eric Masserey. L’autre malade a pu rentrer, avec des consignes de sécurité précises. Il doit notamment rester chez lui avec le moins de contacts possibles et porter le masque reçu à l’hôpital s’il côtoie ses proches.

Pas d’autres précisions

Et si un test s’avérait positif? «La personne serait hospitalisée pour rester en observation», répond le médecin cantonal adjoint. Il ajoute que ce dernier point fait encore débat. Et la pratique pourrait changer si les situations s’avèrent bénignes.

Interrogé ce mercredi par l’ATS, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a précisé qu’une cinquantaine de cas suspects ont été analysés en Suisse. Tous se sont révélés négatifs. Les autorités fédérales n’ont pas fourni d’autres précisions et le porte-parole de l’OFSP n’a pas non plus indiqué combien de frottis sont encore en cours d’analyse.

Symptômes respiratoires

Dans le même temps, la grippe saisonnière se propage dans notre pays, avec 215 consultations pour 100'000 habitants la semaine dernière. Pour éviter les confusions, Eric Masserey rappelle les critères pour soupçonner une infection au nouveau coronavirus: il faut présenter des symptômes respiratoires aigus et de la fièvre (qui peut toutefois manquer chez quelques patients) et revenir de Chine dans les quatorze jours précédents.

«Certaines personnes demandent à faire un test parce qu’elles reviennent de Chine mais ne sont pas malades et d’autres parce qu’elles sont grippées mais ne reviennent pas de Chine», explique Eric Masserey. Dans ces deux cas, les médecins n’entrent pas en matière. Le médecin cantonal adjoint fournit un dernier conseil: si quelqu'un soupçonne une infection, il ne faut pas se déplacer et appeler les services de santé pour savoir que faire.