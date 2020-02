Deux couches de nuages ont mis le feu au ciel

Certains s’arrêtaient en bordure de route pour immortaliser ce moment, pendant que d’autres se précipitaient aux fenêtres. Dimanche soir, le ciel a offert aux Vaudois un festival de lumière au moment du coucher de soleil, qui s’est bien vite répercuté sur les réseaux sociaux. Cela faisait déjà quelques jours que les fins de journée laissaient pantois. Mais la féerie de dimanche avait ce quelque chose de spécial qui n’a pas échappé au météorologue de MétéoNews, Frédéric Glassey. Après avoir, lui aussi, partagé ses photos du ciel, il explique la particularité de ce dimanche soir.

La dispersion de la lumière du soleil, qui traverse une couche d’atmosphère plus épaisse en fin de journée, est le phénomène expliquant sa teinte rougeoyante. Mais, foi de météorologue, il faut des nuages pour donner du relief à ce spectacle. Et c’était le cas dimanche. «C’est souvent en hiver qu’on voit les plus beaux couchers de soleil, en raison des nuages de saison, observe Frédéric Glassey. Ce soir-là, il y en avait une belle variété à différentes altitudes.»

Le spectacle était changeant, en fonction de l’endroit où l’on se trouvait. De la région morgienne, le spécialiste a notamment observé des altocumulus et des altocumulus lenticulaires, qui évoluent à une altitude dite moyenne (entre 2000 et 6000 mètres). «Ce sont ces petits moutons, traduit Frédéric Glassey. Ils précédaient le front qui a atteint le nord du pays. Et puis il y a ces nuages de formes arrondies, des lentilles ou des soucoupes volantes, selon ce qu’on veut y voir.» Au-dessus de cette couche moyenne, une gamme de cirrus tirait en altitude ses filaments en guise de toile de fond.