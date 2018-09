Deux élues vaudoises s’expliquent sur leur voyage en Ukraine

Cindy Mendicino et Renaud Bournoud

Frederik Paulsen semble avoir un certain pouvoir d’attraction sur notre classe politique. Au fil des révélations de la presse, on découvre de nouveaux voyages effectués par nos élus en compagnie du patron du groupe Ferring, basé à Saint-Prex. Ce Suédois est également consul honoraire de Russie à Lausanne. Ces excursions n’intéressent plus uniquement les médias, le Ministère public vaudois a entamé des «investigations préliminaires» au sujet des déplacements du chef du Département des finances, Pascal Broulis (PLR), et de la sénatrice socialiste Géraldine Savary avec le riche homme d’affaires. Avec les questions sous-jacentes: est-ce que ce dernier a payé des voyages aux élus? Auraient-ils dès lors accepté des avantages? Lesquels?

L’épisode du jour concerne une escapade d’un week-end en Ukraine, début septembre 2012. Y ont participé, côté délégation vaudoise, la conseillère d’État Jacqueline de Quattro (PLR) et la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS), alors députée. Le Suédois a affrété l’avion pour Odessa. Ce voyage était organisé en l’honneur de la colonie suisse de Chabag, sur les bords de la mer Noire, pour un hommage à son fondateur, le Veveysan Louis-Vincent Tardent. En tout, une trentaine de personnes composent la délégation.

«J’étais au Grand Conseil depuis deux mois à l’époque, raconte Rebecca Ruiz. J’ai compris ce voyage commémoratif de quarante-huit heures comme officiel, au vu de la composition de la délégation qui y participait, et en aucun cas comme des vacances.» La socialiste explique que ce voyage visait à rendre hommage aux vignerons vaudois partis s’installer là-bas au XIXe siècle. Elle énumère les participants: «Il y avait une conseillère d’État, deux ambassadeurs, des journalistes, deux conseillers nationaux, des historiens, M. Paulsen et sa femme et les familles des descendants.»

Des articles de presse sont d’ailleurs parus en septembre 2012 qui relataient le voyage et la composition d’une partie de la délégation. Un article paru dans nos colonnes en 2017 fait aussi référence à ce séjour en présence de «politiciens vaudois». Éric Hoesli était également présent en Ukraine. L’ancien responsable éditorial d’Edipresse, racheté par Tamedia (éditeur de «24 heures»), a organisé plusieurs voyages «privés» en Russie avec Frederik Paulsen et des personnalités, comme les déjà susmentionnés Broulis et Savary, mais aussi l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin (PLR), la cheffe de l’Office fédéral de la culture Isabelle Chassot (PDC) ou encore l’ancien président du Conseil d’État genevois François Longchamp (PLR).

Rien à cacher

Les conseils nationaux qui ont pris part à la virée ukrainienne sont Christa Markwalder (PLR/BE) et Roland Borer (UDC/SO). Ils coprésidaient l’intergroupe parlementaire Suisse-Ukraine. La conseillère d’État Jacqueline de Quattro indique qu’elle n’a rien à cacher. Son nom figurait d’ailleurs dans l’article de presse relatant cette excursion. «Il s’agissait d’une invitation officielle de l’État d’Ukraine, de Frederik Paulsen et du propriétaire du domaine viticole en Ukraine, explique la PLR. Il y avait d’ailleurs l’ambassadeur de Suisse en Ukraine, ainsi que l’ambassadeur d’Ukraine en Suisse. Je n’ai pas été mandatée par le Conseil d’État, mais j’ai été invitée en qualité de conseillère d’État.» Le chancelier de l’État de Vaud confirme qu’elle «n’a pas représenté officiellement le Conseil d’État à cette occasion». Version concordante de Rebecca Ruiz. Qui précise: «On nous avait dit que les frais du voyage étaient entièrement pris en charge par ces trois entités. J’ai appris au cours du voyage que M. Paulsen avait payé le trajet en avion.»

Combien cette escapade a-t-elle coûté? Jacqueline de Quattro répond sans détour: «Je n’ai rien payé. Le voyage a été pris en charge par le gouvernement ukrainien, le consul honoraire de Russie à Lausanne, M. Paulsen, et le vigneron qui a repris le domaine de Chabag. Je ne sais pas ce que cela a coûté.»

Remise en question

Il faut par conséquent faire un distinguo entre les différents types de déplacements en compagnie de Frederik Paulsen, comme son conseil nous invite à le faire (lire encadré). Les voyages russes organisés par Éric Hoesli étaient «privés» et «entre amis». En Ukraine, il en a été tout différemment, à en croire les deux élues vaudoises. «Ce n’était pas du tout des vacances, martèle Rebecca Ruiz. D’ailleurs, je ne connaissais presque aucun des participants. Ce ne sont pas mes amis.»

Jacqueline de Quattro remet en contexte: «À l’époque, on ne se posait pas de questions, ces voyages relevaient des relations diplomatiques. Nous nous interrogeons désormais au sein du Conseil d’État s’il ne faudrait pas réglementer ces voyages.» Les élues vaudoises affirment toutes deux n’avoir pas fait d’autre voyage avec le consul honoraire de Russie. «Je ne connais pas particulièrement M. Paulsen, explique Jacqueline de Quattro. On ne m’a pas demandé de contrepartie, si ce n’est de participer au financement d’une sculpture commémorative, ce que j’ai décliné.»

Rebecca Ruiz s’est, elle, retrouvée une autre fois liée au multimilliardaire. C’était à Grenade, en 2014. Ferring y sponsorise le festival international de musique et de danse. L’élue aux origines espagnoles a assisté, avec sa tante, à un concert dont les billets lui avaient été offerts par Frederik Paulsen. Mais comme elle l’a dit au «Tages-Anzeiger»: elle a payé son voyage et a logé dans sa famille.

À Odessa, il n’y avait pas que des élus fédéraux ou cantonaux parmi les participants. On y trouvait aussi des élus communaux vaudois. Parmi eux, le syndic de Gilly, Denis Dumartheray, et l’ancien municipal de Chexbres, Jean-Marc Bovy. Contactées, ces personnes nous ont répondu la même chose: leur présence parmi les invités était due à des intérêts culturels communs avec Frederik Paulsen, sans lien avec leurs activités politiques, et le financement du voyage a été entièrement pris en charge par les organisateurs. (24 heures)