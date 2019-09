Deux femmes de gauche à l’assaut du sénateur de droite

En 2015, Olivier Français faisait une entrée remarquée au Conseil des États. Et pour cause: il délogeait le sortant Vert Luc Recordon, qui avait formé, avec la socialiste Géraldine Savary, un tandem durant deux législatures, depuis 2007 déjà. Avec l’arrivée de ce nouveau sénateur, la famille libérale-radicale vaudoise retrouvait un siège à Berne. Elle réalisait aussi la performance de surmonter sa rupture avec l’UDC, toujours plus irrémédiable au fil des ans.

Aujourd’hui, quels sont les scénarios possibles? Sur le plan des soutiens, Olivier Français se retrouve dans la même situation qu’il y a quatre ans. L’UDC, en présentant de nouveau deux candidats dès le premier tour, Michaël Buffat et Jacques Nicolet, ne lui facilite guère la tâche. L’ancien municipal lausannois des Travaux ne risque pas de passer au premier tour, puisqu’il n’aura pas les voix de l’électorat UDC. Mais il compense ce handicap avec la prime au sortant dont il est le seul à bénéficier désormais. L’ingénieur profite toujours d’une image d’homme efficace, voire d’expert, notamment dans les dossiers des transports. En cas de réélection en octobre, il entamerait sa deuxième législature aux États. Auparavant, il en a déjà fait deux au Conseil national.

L’UDC et de Quattro

La situation d’Olivier Français n’est pas sans risque. À droite, deux scénarios, même peu probables, sont imaginables. Primo, l’UDC lance franchement les hostilités contre le PLR au second tour en maintenant un de ses deux candidats. Mais cela ressemblerait trop à une déclaration de guerre pour que l’UDC puisse encore faire porter le chapeau de la division de la droite au PLR, et le peu de collaboration qu’il reste sur le plan cantonal serait menacé. Un second scénario requiert qu’Olivier Français sorte si affaibli du premier tour que le PLR le remplace et se tourne vers une Jacqueline de Quattro, candidate au National, dotée d’un score stratosphérique, digne de la ministre qu’elle aura été.

Olivier Français ne semble avoir guère de concurrence à droite. La menace la plus sérieuse contre sa réélection serait une formidable montée en puissance du ticket rose-vert, composé de la socialiste Ada Marra et de la Verte Adèle Thorens. Les deux femmes sont embarquées dans la traditionnelle alliance rose-verte. Souvent efficace dans les urnes, elle tient le gouvernement cantonal depuis huit ans. Le duo serait propulsé par les deux grosses vagues de cette année, la cause des femmes et l’urgence climatique. Voilà le scénario idéal sur lequel misent le PS et les Verts: noyer Olivier Français dans le tumulte des revendications de la rue. Sans compter que les Verts veulent leur revanche après l’éjection de Luc Recordon.

Le PS leader

Bien sûr, il est plus raisonnable d’imaginer qu’Olivier Français tiendra bon. Après tout, du point de vue de l’axe rose-vert, et surtout du parti leader qu’est le PS, l’ambition essentielle est de maintenir le siège que les socialistes ont dans leur giron depuis 1999. Ada Marra a pour elle l’avantage d’être une personnalité forte et identifiée, installée dans le paysage politique depuis longtemps. À se profiler sur les thèmes des étrangers, elle incarne une forme de courage tout en garantissant sa polyvalence. Au reproche d’être trop clivante, elle oppose sa popularité. C’est ce qu’elle a prouvé devant le congrès socialiste en avril dernier. En compétition avec le chef du groupe socialiste des Chambres fédérales, Roger Nordmann, celle qui est aussi vice-présidente romande du PS Suisse ne l’a battu que de peu (166 voix contre 159).

L’ombre de Savary

C’est donc sans vraie fougue que les camarades ont lancé Ada Marra dans la course. L’argument femme, présenté comme un impératif national et asséné par Pierre-Yves Maillard, a fait la différence. Il s’agit non seulement de limiter le déficit de femmes socialistes au Conseil des États, mais aussi de remplacer celle à qui Ada Marra a succédé au National en 2007: Géraldine Savary, qui aujourd’hui projette son ombre sur sa propre succession. Cette dernière, désormais ex-star du socialisme vaudois, a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. En novembre 2018, elle jetait l’éponge après avoir dû admettre que le milliardaire Frederik Paulsen lui avait octroyé un don excessif pour sa campagne précédente, tout comme à Luc Recordon. Ce renoncement a pris des allures dramatiques chez les socialistes, hérauts de la transparence du financement des partis, mais attachés à leur locomotive électorale qu’était Géraldine Savary. Certes, le parti à la rose sait escamoter ses divisions, mais cet épisode trouble, à cause des liens sulfureux qu’il a révélés, se paiera-t-il dans les urnes? Les plus cyniques des Verts en rêvent peut-être, pour faire passer Adèle Thorens devant Ada Marra.

Thorens plus centriste

Pour réaliser cet exploit, le Parti écologiste mise surtout sur les bénéfices électoraux des mobilisations en faveur du climat, auxquelles l’image d’Ada Marra est moins associée que celle d’Adèle Thorens, conseillère nationale depuis 2007 aussi. La Verte apparaît également comme plus centriste. Et pour les Verts, c’est un motif supplémentaire d’espérer dépasser leur allié socialiste dans la course au Conseil des États. Si Ada Marra devait subir un tel séisme, les socialistes iraient-ils jusqu’à piétiner la cause des femmes en lançant Pierre-Yves Maillard ou Roger Nordmann pour sauver le siège rose le second tour? Réponse dans quelques semaines.